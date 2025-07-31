В Киеве последствия атаки зафиксированы в 27 местах, среди пострадавших 9 детей и 3 полицейских

Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева, 2 человека погибли, еще 52 пострадали, среди них 9 детей и 3 полицейских, которые ехали на вызов.

Источник: глава КГВА Тимур Ткаченко и глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Всего по Киеву на данный момент имеем последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях. Соломенский район очень пострадал, Святошинский, Шевченковский, Голосеевский.

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У нас 52 пострадавших, почти 30 в больницах. В том числе пострадали 9 детей. Число, к сожалению, будет расти. Двое киевлян погибли в результате целенаправленного удара российских террористов".

Детали: Он предположил, что количество жертв тоже может возрасти.

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"В 4:47 я получил информацию, что враг в очередной раз попал прямым попаданием в жилой дом. Святошинский район, 9-этажка. Обычный, жилой дом... ГСЧС оперативно разбирает завалы. Мы должны добраться до людей, которые могли оказаться под завалами разрушенного подъезда", – рассказал Ткаченко.

Фото ГСЧС

Глава МВД Игорь Клименко добавил, что среди травмированных – трое полицейских, которые ехали на вызов.

"Двоих раненых людей спасли из-под завалов", – рассказал министр.

Предыстория: