Летнее наступление россиян в Запорожской области: противник захватил Каменское

Российские войска оккупировали Каменское Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области.

Источник: мониторинговый проект DeepState, собеседники УП в военных кругах

Детали: По сообщению OSINT-еров, враг также продвинулся возле Ивано-Дарьевки и Белой Горы.

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По данным УП от военных на направлении Запорожья, россиян уже фиксировали в соседнем селе – Степногорске.

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в отчете за май отмечал, что российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении и сосредоточила усилия на границе Сумской области.

Предыстория:

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