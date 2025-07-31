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Летнее наступление россиян в Запорожской области: противник захватил Каменское

Валентина Романенко, Ольга КириленкоЧетверг, 31 июля 2025, 11:09
Летнее наступление россиян в Запорожской области: противник захватил Каменское
скриншот карты DeepState

Российские войска оккупировали Каменское Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области.

Источник: мониторинговый проект DeepState, собеседники УП в военных кругах

Детали: По сообщению OSINT-еров, враг также продвинулся возле Ивано-Дарьевки и Белой Горы.

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По данным УП от военных на направлении Запорожья, россиян уже фиксировали в соседнем селе – Степногорске.

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в отчете за май отмечал, что российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении и сосредоточила усилия на границе Сумской области.

Предыстория:

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  • Российская армия начала наступать в районе Каменского Запорожской области в середине июня 2025 года. Это наступление необходимо россиянам, чтобы отодвинуть Силы обороны подальше от оккупированной Васильевки, где потенциально, из-за наличия застройки и подвалов, можно удерживать личный состав, а также – в будущем приблизиться к Запорожью.
  • Как рассказывают УП собеседники среди военных на Запорожском направлении, наступление россиян на Каменском и выход в Запорожскую область со стороны Донецкой области – район села Темировка – является признаком развертывания летнего наступления россиян на Запорожском направлении.

войнаЗапорожская область
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