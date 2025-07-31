Повітряні сили про особливості атаки РФ на Київ: ракети летіли з Курщини на наднизьких висотах

Крилаті ракети "Іскандер-К", якими Росія атакувала Київ 31 липня, ворог спрямовує на наднизьких висотах, що ускладнює їхнє виявлення та знищення: нині ППО вдалося ліквідувати лише 3 з 8 таких цілей.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Усі ракети є небезпечними. Є ракети, які збиваються з більшим показником ефективності, є з меншим. Що стосується ракет, які сьогодні атакували Київщину – це крилаті ракети наземного базування, ракети "Іскандер-К". Також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілює Росія (крім "Х-101" і "Калібрів").

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Деталі: За словами офіцера, за класом ці ракети однакові, але є особливості щодо їхнього збиття.

За даними Повітряних сил, найкращі показники збиття крилатих ракет - те, що стосується ракет Х-101: понад 2,5 тисячі запущено і близько 2 тисяч уражено протиповітряною обороною. Далі ракети "Калібр": більше половину збито, і, на жаль, менше половини збито крилатих "Іскандерів".

За словами речника, "Іскандер-К" – не менш небезпечна, ніж балістична ракета "Іскандер-М", оскільки час підльоту невеликий.

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Ворог запускав крилаті ракети цього разу з Курської області, яка знаходиться зовсім недалеко від Києва.

Пряма мова: "Тобто часу на виявлення, реагування доволі таки мало. Ще одна особливість, яку росіяни використовують – це наднизькі висоти, використовують русла річок, як завжди, рельєф місцевості, і ракета притискається низько до землі і стає доволі малопомітною для нашої протиповітряної оборони. Таким чином, противник застосовує ці ракети вже не вперше, і сьогодні лише три із восьми вдалося уразити".

Що передувало: В ніч на 31 липня Росія атакувала Україну 317-ма дронами та ракетами, більшість була спрямована на Київ, ППО знешкодила 291 засіб повітряного нападу, на жаль, є влучання та падіння уламків, які призвели до жертв.

За даними станом на 13 годину вісім людей, серед яких мала дитина, загинули внаслідок російського комбінованого удару по столиці, ще 124 людини постраждали.