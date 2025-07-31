Воздушные силы об особенностях атаки РФ на Киев: ракеты летели с Курщины на сверхнизких высотах

Крылатые ракеты "Искандер-К", которыми Россия атаковала Киев 31 июля, враг направляет на сверхнизких высотах, что затрудняет их обнаружение и уничтожение: ныне ПВО удалось ликвидировать только 3 из 8 таких целей.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Все ракеты опасны. Есть ракеты, которые сбиваются с большим показателем эффективности, есть с меньшим. Что касается ракет, которые сегодня атаковали Киевскую область, то это крылатые ракеты наземного базирования, ракеты "Искандер-К". Также одни из самых популярных ракет, которыми обстреливает Россия (кроме "Х-101" и "Калибров").

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Детали: По словам офицера, по классу эти ракеты одинаковы, но есть особенности по их сбиванию.

По данным Воздушных сил, лучшие показатели сбивания крылатых ракет – это ракеты Х-101: более 2,5 тысячи запущено и около 2 тысяч поражено противовоздушной обороной. Далее ракеты "Калибр": более половины сбито, и, к сожалению, менее половины сбито крылатых "Искандеров".

По словам спикера, "Искандер-К" – не менее опасен, чем баллистическая ракета "Искандер-М", поскольку время подлета невелико.

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Враг запускал крылатые ракеты на этот раз из Курской области, которая находится совсем недалеко от Киева.

Прямая речь: "То есть времени на обнаружение, реагирование довольно мало. Еще одна особенность, которую используют россияне, – это сверхнизкие высоты, они используют русла рек, как всегда, рельеф местности, и ракета прижимается низко к земле и становится довольно незаметной для нашей противовоздушной обороны. Таким образом, противник применяет эти ракеты уже не впервые, и сегодня только три из восьми удалось поразить".

Что предшествовало: В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину 317 дронами и ракетами, большинство из которых было направлено на Киев, ПВО обезвредила 291 средство воздушного нападения, к сожалению, есть попадания и падения обломков, которые привели к жертвам.

По данным на 13 часов, восемь человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице, еще 124 человека пострадали.