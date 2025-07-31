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По всій Україні лунала тривога через зліт МіГа

Ірина БалачукЧетвер, 31 липня 2025, 14:14
По всій Україні лунала тривога через зліт МіГа
Скриншот з map.ukrainealarm.com

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Доповнено: О 14:13 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала 15 хв.

Передісторія:

повітряна тривога
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