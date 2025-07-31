По всій Україні лунала тривога через зліт МіГа
Четвер, 31 липня 2025, 14:14
Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
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Доповнено: О 14:13 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала 15 хв.
Передісторія:
- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Наразі відомо про 8 загиблих та 124 поранених.
- Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва, серед постраждалих 9 дітей та 3 поліцейських, які їхали на виклик.