По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГа
Четверг, 31 июля 2025, 14:14
Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Дополнено: В 14:13 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась 15 минут.
Предыстория:
- Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. На данный момент известно о 8 погибших и 124 раненых.
- Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева, среди пострадавших 9 детей и 3 полицейских, которые ехали на вызов.