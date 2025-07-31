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По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГа

Ирина БалачукЧетверг, 31 июля 2025, 14:14
По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГа
Скриншот с map.ukrainealarm.com

Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Дополнено: В 14:13 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась 15 минут.

Предыстория:

воздушная тревога
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