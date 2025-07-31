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Президентська бригада показала момент збиття ракети "Іскандер-К", що летіла на Київ

Тетяна ОлійникЧетвер, 31 липня 2025, 20:16
Президентська бригада показала момент збиття ракети Іскандер-К, що летіла на Київ
скриншот

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького показала момент збиття російської ракети "Іскандер-К", що летіла на Київ.

Джерело: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Дослівно: "Момент збиття ворожої ракети вдалося зафіксувати на відео! Під час нічної повітряної атаки на Київ розрахунок ПЗРК Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої бригади збив ворожу ракету Іскандер-К".

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Деталі: Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат пояснив, що "Іскандер-К" – не менш небезпечна, ніж балістична ракета "Іскандер-М", оскільки час підльоту невеликий.

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Ворог запускав крилаті ракети цього разу з Курської області, яка знаходиться зовсім недалеко від Києва. Тобто часу на виявлення, реагування мало. Ще одна особливість, яку росіяни використовують – це наднизькі висоти, ракета притискається низько до землі і стає малопомітною для протиповітряної оборони. Уночі лише три із восьми вдалося уразити.

Що передувало:

У ніч на 31 липня Росія атакувала Україну 317-ма дронами та ракетами, більшість була спрямована на Київ, ППО знешкодила 291 засіб повітряного нападу.

ракетний ударЗбройні сили
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