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Президентская бригада показала момент сбития ракеты "Искандер-К", летевшей на Киев

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 июля 2025, 20:16
Президентская бригада показала момент сбития ракеты Искандер-К, летевшей на Киев
скриншот

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого показала момент сбивания российской ракеты "Искандер-К", летевшей на Киев.

Источник: Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого

Дословно: "Момент сбивания вражеской ракеты удалось зафиксировать на видео! Во время ночной воздушной атаки на Киев расчет ПЗРК Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона нашей бригады сбил вражескую ракету Искандер-К".

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Детали: Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат объяснил, что "Искандер-К" – не менее опасна, чем баллистическая ракета "Искандер-М", поскольку время подлета небольшое.

Враг запускал крылатые ракеты в этот раз из Курской области, которая находится совсем недалеко от Киева. То есть времени на обнаружение, реагирование мало. Еще одна особенность, которую россияне используют – это сверхнизкие высоты, ракета прижимается низко к земле и становится малозаметной для противовоздушной обороны. Ночью только три из восьми удалось поразить.

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Что предшествовало: 

В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину 317 дронами и ракетами, большинство из которых было направлено на Киев. ПВО обезвредила 291 средство воздушного нападения.

ракетный ударВооруженные силы
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