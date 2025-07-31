Вдруге за день в Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К
Четвер, 31 липня 2025, 21:20
Увечері 31 липня в Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
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Передісторія:
- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Наразі відомо про 15 загиблих та 145 поранених.
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Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни вдень через зліт винищувача МіГ-31К.