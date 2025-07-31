Второй раз за день в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
Четверг, 31 июля 2025, 21:20
Вечером 31 июля в Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы
Дословно: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Предыстория:
- Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. На данный момент известно о 15 погибших и 145 раненых.
- Также власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны вдень из-за взлета истребителя МиГ-31К.