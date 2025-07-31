Нічна атака на Київ: Відомо про другу загиблу дитину, кількість жертв зросла до 16

Кількість жертв унаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 16, з них 2 дітей. Також зросла кількість постраждалих - їх уже 159.

Джерело: голова КМВА Тимур Ткаченко, ДСНС України

Деталі: Ткаченко повідомив, що за наявною інформацією, серед 16 загиблих двоє дітей.

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У ДСНС уточнили, що йдеться про дітей 6 та 17 років.

Кількість постраждалих зросла до 159 людей. Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі завершені, у Святошинському ще тривають.

фото - дснс києва

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