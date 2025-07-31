Нічна атака на Київ: Відомо про другу загиблу дитину, кількість жертв зросла до 16
Четвер, 31 липня 2025, 21:38
Кількість жертв унаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 16, з них 2 дітей. Також зросла кількість постраждалих - їх уже 159.
Джерело: голова КМВА Тимур Ткаченко, ДСНС України
Деталі: Ткаченко повідомив, що за наявною інформацією, серед 16 загиблих двоє дітей.
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У ДСНС уточнили, що йдеться про дітей 6 та 17 років.
Кількість постраждалих зросла до 159 людей. Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі завершені, у Святошинському ще тривають.
Передісторія:
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- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами.
- Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.
- Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
- Крім того, через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.