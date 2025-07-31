Ночная атака на Киев: Известно о втором погибшем ребенке, количество жертв возросло до 16

Количество жертв в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 16, из них 2 детей. Также возросло количество пострадавших – их уже 159.

Источник: глава КГВА Тимур Ткаченко, ГСЧС Украины

Детали: Ткаченко сообщил, что по имеющейся информации, среди 16 погибших двое детей.

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В ГСЧС уточнили, что речь идет о детях 6 и 17 лет

Количество пострадавших возросло до 159 человек. Аварийно-спасательные работы в Соломенском районе завершены, в Святошинском еще продолжаются.

фото - гсчс киева

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