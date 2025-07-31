Ночная атака на Киев: Известно о втором погибшем ребенке, количество жертв возросло до 16
Четверг, 31 июля 2025, 21:38
Количество жертв в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 16, из них 2 детей. Также возросло количество пострадавших – их уже 159.
Источник: глава КГВА Тимур Ткаченко, ГСЧС Украины
Детали: Ткаченко сообщил, что по имеющейся информации, среди 16 погибших двое детей.
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В ГСЧС уточнили, что речь идет о детях 6 и 17 лет
Количество пострадавших возросло до 159 человек. Аварийно-спасательные работы в Соломенском районе завершены, в Святошинском еще продолжаются.
Предыстория:
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- Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами.
- Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева.
- В результате атаки погиб шестилетний Матвей Марченко. Он был воспитанником столичного клуба каратэ. Также известно, что среди жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.
- Кроме того, из-за удара беспилотниками по Святошинскому району Киева получили ранения журналистка hromadske Наталья Мазина и ее муж Дмитрий Мазин. Их квартира повреждена.