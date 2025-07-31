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Ночная атака на Киев: Известно о втором погибшем ребенке, количество жертв возросло до 16

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 июля 2025, 21:38
Ночная атака на Киев: Известно о втором погибшем ребенке, количество жертв возросло до 16
Фото - ГСЧС

Количество жертв в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 16, из них 2 детей. Также возросло количество пострадавших – их уже 159.

Источник: глава КГВА Тимур Ткаченко, ГСЧС Украины

Детали: Ткаченко сообщил, что по имеющейся информации, среди 16 погибших двое детей.

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В ГСЧС уточнили, что речь идет о детях 6 и 17 лет

Количество пострадавших возросло до 159 человек. Аварийно-спасательные работы в Соломенском районе завершены, в Святошинском еще продолжаются.

 
фото - гсчс киева

Предыстория:

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  • Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. 
  • Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева.
  • В результате атаки погиб шестилетний Матвей Марченко. Он был воспитанником столичного клуба каратэ. Также известно, что среди жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.
  • Кроме того, из-за удара беспилотниками по Святошинскому району Киева получили ранения журналистка hromadske Наталья Мазина и ее муж Дмитрий Мазин. Их квартира повреждена.

Киевжертвыракетный удар
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