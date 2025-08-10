ЗМІ: В Ізраїлі готуються оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для повної окупації Гази

За інформацією ізраїльських медіа, у неділю уряд Ізраїлю планує оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для виконання плану прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо повної окупації Сектора Гази.

Джерело: ізраїльський 13 телеканал

Деталі: Як повідомляється, мобілізація стане частиною масштабної військової операції, спрямованої на реалізацію урядового плану із повного захоплення Сектора Гази. У рамках підготовки Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до масованого обстрілу і "захоплення" районів міста Газа та переміщення частини цивільного населення на південь.

Начальник Генерального штабу Еяль Замір доручив мінімізувати ризики для заручників, утримуваних у місті. Водночас він виступив проти рішення кабінету безпеки Ізраїлю, ухваленого в ніч із 7 на 8 серпня, назвавши його серйозною помилкою.

"Якщо ви на це підете, то виключіть звільнення заручників із цілей війни", – попередив він, закликавши також до будівництва лікарень у Газі через нестачу цивільної інфраструктури.

Замір також наголосив, що без гуманітарної допомоги для приблизно мільйона жителів Гази реалізація плану призведе до катастрофічних наслідків та унеможливить звільнення полонених.

