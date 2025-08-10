ЗМІ: В Ізраїлі готуються оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для повної окупації Гази
За інформацією ізраїльських медіа, у неділю уряд Ізраїлю планує оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для виконання плану прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо повної окупації Сектора Гази.
Джерело: ізраїльський 13 телеканал
Деталі: Як повідомляється, мобілізація стане частиною масштабної військової операції, спрямованої на реалізацію урядового плану із повного захоплення Сектора Гази. У рамках підготовки Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до масованого обстрілу і "захоплення" районів міста Газа та переміщення частини цивільного населення на південь.
Начальник Генерального штабу Еяль Замір доручив мінімізувати ризики для заручників, утримуваних у місті. Водночас він виступив проти рішення кабінету безпеки Ізраїлю, ухваленого в ніч із 7 на 8 серпня, назвавши його серйозною помилкою.
"Якщо ви на це підете, то виключіть звільнення заручників із цілей війни", – попередив він, закликавши також до будівництва лікарень у Газі через нестачу цивільної інфраструктури.
Замір також наголосив, що без гуманітарної допомоги для приблизно мільйона жителів Гази реалізація плану призведе до катастрофічних наслідків та унеможливить звільнення полонених.
Передісторія:
- Вранці 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.
- Міністри закордонних справ Великої Британії, Австралії, Німеччини, Італії та Нової Зеландії виступили зі спільною заявою, в якій засудили рішення Ізраїлю.
- Наступного дня близько 20 арабських і мусульманських країн, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію і Туреччину, засудили рішення Ізраїлю як "кричуще порушення міжнародного права і спробу закріпити незаконну окупацію всупереч міжнародному праву".
- У суботу ввечері, 9 серпня, понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити свій протест проти нового плану прем’єр-міністра повної окупації Гази. Мітингувальники вимагали від уряду припинити військову операцію і звільнити заручників, які залишаються в руках бойовиків Хамасу.
- Раніше ЦАХАЛ повідомляв про контроль над близько 65% території Сектора Гази.