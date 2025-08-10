Усі розділи
ЗМІ: В Ізраїлі готуються оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для повної окупації Гази

Іван Д'яконовНеділя, 10 серпня 2025, 07:50
ЗМІ: В Ізраїлі готуються оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для повної окупації Гази
Фото: Getty Images

За інформацією ізраїльських медіа, у неділю уряд Ізраїлю планує оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для виконання плану прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо повної окупації Сектора Гази.

Джерело: ізраїльський 13 телеканал

Деталі: Як повідомляється, мобілізація стане частиною масштабної військової операції, спрямованої на реалізацію урядового плану із повного захоплення Сектора Гази. У рамках підготовки Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готується до масованого обстрілу і "захоплення" районів міста Газа та переміщення частини цивільного населення на південь. 

Начальник Генерального штабу Еяль Замір доручив мінімізувати ризики для заручників, утримуваних у місті. Водночас він виступив проти рішення кабінету безпеки Ізраїлю, ухваленого в ніч із 7 на 8 серпня, назвавши його серйозною помилкою. 

"Якщо ви на це підете, то виключіть звільнення заручників із цілей війни", – попередив він, закликавши також до будівництва лікарень у Газі через нестачу цивільної інфраструктури.

Замір також наголосив, що без гуманітарної допомоги для приблизно мільйона жителів Гази реалізація плану призведе до катастрофічних наслідків та унеможливить звільнення полонених.

Передісторія: 

  • Вранці 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.
  • Міністри закордонних справ Великої Британії, Австралії, Німеччини, Італії та Нової Зеландії виступили зі спільною заявою, в якій засудили рішення Ізраїлю. 
  • Наступного дня близько 20 арабських і мусульманських країн, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію і Туреччину, засудили рішення Ізраїлю як "кричуще порушення міжнародного права і спробу закріпити незаконну окупацію всупереч міжнародному праву".
  • У суботу ввечері, 9 серпня, понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити свій протест проти нового плану прем’єр-міністра повної окупації Гази. Мітингувальники вимагали від уряду припинити військову операцію і звільнити заручників, які залишаються в руках бойовиків Хамасу.
  • Раніше ЦАХАЛ повідомляв про контроль над близько 65% території Сектора Гази.

