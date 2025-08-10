Все разделы
СМИ: В Израиле готовятся объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов для полной оккупации Газы

Иван ДьяконовВоскресенье, 10 августа 2025, 07:50
Фото: Getty Images

По данным израильских СМИ, в воскресенье правительство Израиля планирует объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов для реализации плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по полной оккупации Сектора Газа.

Источник: израильский 13 телеканал

Детали: Как сообщается, мобилизация станет частью масштабной военной операции, направленной на реализацию правительственного плана по полному захвату Сектора Газа. В рамках подготовки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к массированному обстрелу и "захвату" районов города Газа и перемещению части гражданского населения на юг.

Начальник Генерального штаба Эяль Замир поручил минимизировать риски для заложников, удерживаемых в городе. В то же время он выступил против решения кабинета безопасности Израиля, принятого в ночь с 7 на 8 августа, назвав его серьезной ошибкой.

"Если вы на это пойдете, то исключите освобождение заложников из целей войны", – предупредил он, призвав также к строительству больниц в Газе из-за недостатка гражданской инфраструктуры.

Замир также отметил, что без гуманитарной помощи для примерно миллиона жителей Газы реализация плана приведет к катастрофическим последствиям и сделает невозможным освобождение пленных.

Предыстория:

  • Утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.
  • Министры иностранных дел Великобритании, Австралии, Германии, Италии и Новой Зеландии выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение Израиля.
  • На следующий день около 20 арабских и мусульманских стран, включая Египет, Саудовскую Аравию и Турцию, осудили решение Израиля как "вопиющее нарушение международного права и попытку закрепить незаконную оккупацию вопреки международному праву".
  • В субботу вечером, 9 августа, более 100 тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выразить свой протест против нового плана премьер-министра полной оккупации Газы. Митингующие требовали от правительства прекратить военную операцию и освободить заложников, которые остаются в руках боевиков Хамаса.
  • Ранее ЦАХАЛ сообщал о контроле над около 65% территории Сектора Газы.

