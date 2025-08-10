СМИ: В Израиле готовятся объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов для полной оккупации Газы

По данным израильских СМИ, в воскресенье правительство Израиля планирует объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов для реализации плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по полной оккупации Сектора Газа.

Источник: израильский 13 телеканал

Детали: Как сообщается, мобилизация станет частью масштабной военной операции, направленной на реализацию правительственного плана по полному захвату Сектора Газа. В рамках подготовки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к массированному обстрелу и "захвату" районов города Газа и перемещению части гражданского населения на юг.

Начальник Генерального штаба Эяль Замир поручил минимизировать риски для заложников, удерживаемых в городе. В то же время он выступил против решения кабинета безопасности Израиля, принятого в ночь с 7 на 8 августа, назвав его серьезной ошибкой.

"Если вы на это пойдете, то исключите освобождение заложников из целей войны", – предупредил он, призвав также к строительству больниц в Газе из-за недостатка гражданской инфраструктуры.

Замир также отметил, что без гуманитарной помощи для примерно миллиона жителей Газы реализация плана приведет к катастрофическим последствиям и сделает невозможным освобождение пленных.

Предыстория: