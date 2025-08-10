Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

Джерела: Генеральний штаб ЗСУ, "Суспільне"

Деталі: Як повідомляється, в операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час боїв українські військові ліквідували 18 російських загарбників.

Безсалівка – село в Україні, у Білопільській міській громаді на Сумщині з населенням 91 особа. Розташоване на річці Волфа на кордоні з Росією.

За даними голови Білопільської громади Юрія Зарка, станом на початок липня у Безсалівці залишалися кілька людей. Вони відмовилися евакуюватися.

Що цьому передувало:

