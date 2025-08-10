Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині

Усі розділи
Ольга КацімонНеділя, 10 серпня 2025, 10:57
Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

Джерела: Генеральний штаб ЗСУ, "Суспільне"

Деталі: Як повідомляється, в операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час боїв українські військові ліквідували 18 російських загарбників.

Безсалівка – село в Україні, у Білопільській міській громаді на Сумщині з населенням 91 особа. Розташоване на річці Волфа на кордоні з Росією.

За даними голови Білопільської громади Юрія Зарка, станом на початок липня у Безсалівці залишалися кілька людей. Вони відмовилися евакуюватися.

Що цьому передувало:

  • 25 липня стало відомо, що 225 окремий штурмовий полк закінчив зачистку та закріплення в населеному пункті Кіндратівка на Сумщині. 
  • 14 червня Зеленський повідомляв, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.

