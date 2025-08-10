Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населённый пункт Безсаливка в Сумской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Как сообщается, в операции участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. В ходе боёв украинские военные ликвидировали 18 российских захватчиков.

Безсаловка - село на Украине, в Белопольской городской общине в Сумской области, с населением 91 человек. Расположено на реке Волфа, на границе с Россией.