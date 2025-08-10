Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Washington Post: Росія не планує повертати Україні окуповані землі чи укладати мир

Ольга Кацімон, Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 16:02
Washington Post: Росія не планує повертати Україні окуповані землі чи укладати мир
Getty Images

Правитель Кремля Володимир Путін не має наміру повертати Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей в обмін на повне виведення українських військ із Донбасу.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела

Деталі: За словами особи, обізнаної з переговорами, Росія запропонувала Києву відмовитися від Донбасу на сході України, що включає Луганську та Донецьку області, в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших пропозицій натомість. 

Реклама:

Кремль не бажає повертати території у Херсонській і Запорізькій областях, де російські військові здобутки забезпечили Москві цінний сухопутний міст до окупованого Криму, повідомило джерело.

Колишній високопоставлений кремлівський чиновник заявив, що Кремль показує готовність зупинити бойові дії, але це не обов’язково означає укладення миру чи повернення територій.

Дослівно зі слів колишнього чиновника РФ: "Політично (Кремлю) легше продовжувати війну до остаточного розпаду України, ніж укладати мир. Ось чому вони чіпляються за ідею, що має бути тимчасове, але не постійне перемир’я, а потім тим часом можна буде провести (українські) вибори". 

РЕКЛАМА:

Що цьому передувало:

російсько-українська війнаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Washington Post: Росія не планує повертати Україні окуповані землі чи укладати мир
ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок
CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
Відео, оновленоНа пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів": У МЗС відреагували
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Усі новини...
російсько-українська війна
ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок
На Херсонщині окупанти атакували дронами цивільних: загинули двоє людей
CNN: Зеленський може прибути на Аляску під час переговорів Путіна і Трампа
Останні новини
16:13
Зеленський поговорив із президентами Азербайджану і Казахстану: Не можна вважати державу "територією"
16:02
Washington Post: Росія не планує повертати Україні окуповані землі чи укладати мир
15:40
Двоє людей загинули в авіакатастрофі невеликого літака в Іспанії
15:30
ЗСУ знищили командний пункт батальйону РФ біля Олешок
15:20
Мочульський став триразовим чемпіоном Всесвітніх ігор з джиу-джитсу
15:17
ФОТО"Фантастичні форми": на Марсі вчені знайшли камінь, що нагадує земні корали
15:14
Зеленський обговорив з прем'єром Швеції розвиток української авіації
15:03
Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
14:50
На Херсонщині окупанти атакували дронами цивільних: загинули двоє людей
14:39
У людській ДНК є залишки давніх вірусів: вчені з'ясували, для чого вони потрібні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: