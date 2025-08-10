Washington Post: Росія не планує повертати Україні окуповані землі чи укладати мир

Правитель Кремля Володимир Путін не має наміру повертати Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей в обмін на повне виведення українських військ із Донбасу.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела

Деталі: За словами особи, обізнаної з переговорами, Росія запропонувала Києву відмовитися від Донбасу на сході України, що включає Луганську та Донецьку області, в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших пропозицій натомість.

Кремль не бажає повертати території у Херсонській і Запорізькій областях, де російські військові здобутки забезпечили Москві цінний сухопутний міст до окупованого Криму, повідомило джерело.

Колишній високопоставлений кремлівський чиновник заявив, що Кремль показує готовність зупинити бойові дії, але це не обов’язково означає укладення миру чи повернення територій.

Дослівно зі слів колишнього чиновника РФ: "Політично (Кремлю) легше продовжувати війну до остаточного розпаду України, ніж укладати мир. Ось чому вони чіпляються за ідею, що має бути тимчасове, але не постійне перемир’я, а потім тим часом можна буде провести (українські) вибори".

