Washington Post: Россия не планирует возвращать Украине оккупированные земли или заключать мир
Правитель Кремля Владимир Путин не намерен возвращать Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный вывод украинских войск из Донбасса.
Источник: The Washington Post
Детали: По данным издания, Кремль готов лишь к временному прекращению огня, но его предложение не предусматривает никаких территориальных уступок.
Бывший высокопоставленный кремлёвский чиновник заявил, что Россия движется к компромиссу, сигнализируя о готовности к прекращению огня.
Дословно со слов бывшего чиновника РФ: "Политически (Кремлю) легче продолжать войну до окончательного распада Украины, чем заключать мир. Вот почему они цепляются за идею, что должно быть временное, но не постоянное перемирие, а потом за это время можно будет провести (украинские) выборы".
Детали: По словам лица, осведомлённого о переговорах, Россия предложила Киеву отказаться от Донбасса на востоке Украины, который включает Луганскую и Донецкую области, в обмен на прекращение огня, но без каких-либо других встречных предложений.
Кремль не желает возвращать территории в Херсонской и Запорожской областях, где российские военные достижения обеспечили Москве ценный сухопутный коридор к оккупированному Крыму, сообщил источник.
Что этому предшествовало:
- Ранее президент США анонсировал встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
- Трампа заявлял, что в будущем мирном соглашении между Россией и Украиной должен состояться "обмен территориями".
- В ответ на это президент Владимир Зеленский решительно заявил, что украинцы "не станут дарить свою землю оккупантам".