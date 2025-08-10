Правитель Кремля Владимир Путин не намерен возвращать Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный вывод украинских войск из Донбасса.

Источник: The Washington Post

Детали: По данным издания, Кремль готов лишь к временному прекращению огня, но его предложение не предусматривает никаких территориальных уступок.

Реклама:

Бывший высокопоставленный кремлёвский чиновник заявил, что Россия движется к компромиссу, сигнализируя о готовности к прекращению огня.

Дословно со слов бывшего чиновника РФ: "Политически (Кремлю) легче продолжать войну до окончательного распада Украины, чем заключать мир. Вот почему они цепляются за идею, что должно быть временное, но не постоянное перемирие, а потом за это время можно будет провести (украинские) выборы".

Детали: По словам лица, осведомлённого о переговорах, Россия предложила Киеву отказаться от Донбасса на востоке Украины, который включает Луганскую и Донецкую области, в обмен на прекращение огня, но без каких-либо других встречных предложений.

РЕКЛАМА:

Кремль не желает возвращать территории в Херсонской и Запорожской областях, где российские военные достижения обеспечили Москве ценный сухопутный коридор к оккупированному Крыму, сообщил источник.

Что этому предшествовало: