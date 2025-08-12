Усі розділи
Саратовський НПЗ у Росії зупинив прийом нафти після атаки БпЛА – Bloomberg

Ольга Глущенко Вівторок, 12 серпня 2025, 01:16
Саратовський НПЗ у Росії зупинив прийом нафти після атаки БпЛА – Bloomberg
Фото з соцмереж

За даними видання Bloomberg, російський нафтопереробний завод у Саратові, що належить ПАТ "Роснєфть", припинив прийом нафти після атаки дронів у неділю.

Джерело: Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Видання зазначило, що цей нафтопереробний завод є третім, який зазнав пошкоджень від ударів дронів цього місяця.

Дослівно Bloomberg: "Російські та українські військові сили обмінюються ударами з повітря напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і його колеги Володимира Путіна, запланованої на цю п'ятницю".

Деталі: Нафтопереробний завод у Саратові, розташований у російському Поволжі, має проєктну потужність близько 140 000 барелів нафти на добу.

Bloomberg додає, що його тривале зупинення може вплинути на внутрішні поставки бензину саме в той час, коли попит на паливо демонструє сезонне зростання.

Що цьому передувало:

