Саратовський НПЗ у Росії зупинив прийом нафти після атаки БпЛА – Bloomberg
За даними видання Bloomberg, російський нафтопереробний завод у Саратові, що належить ПАТ "Роснєфть", припинив прийом нафти після атаки дронів у неділю.
Джерело: Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела
Деталі: Видання зазначило, що цей нафтопереробний завод є третім, який зазнав пошкоджень від ударів дронів цього місяця.
Дослівно Bloomberg: "Російські та українські військові сили обмінюються ударами з повітря напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і його колеги Володимира Путіна, запланованої на цю п'ятницю".
Деталі: Нафтопереробний завод у Саратові, розташований у російському Поволжі, має проєктну потужність близько 140 000 барелів нафти на добу.
Bloomberg додає, що його тривале зупинення може вплинути на внутрішні поставки бензину саме в той час, коли попит на паливо демонструє сезонне зростання.
Що цьому передувало:
- У ніч на 10 серпня у російському місті Саратов безпілотники атакували нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.
- Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар українських безпілотників по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.