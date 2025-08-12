Саратовский НПЗ в России остановил прием нефти после атаки БпЛА – Bloomberg

По данным издания Bloomberg, российский нефтеперерабатывающий завод в Саратове, принадлежащий ПАО "Роснефть", прекратил прием нефти после атаки дронов в воскресенье.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники

Детали: Издание отметило, что этот нефтеперерабатывающий завод является третьим, который получил повреждения от ударов дронов в этом месяце.

Дословно Bloomberg: "Российские и украинские вооруженные силы обмениваются ударами с воздуха накануне встречи президента США Дональда Трампа и его коллеги Владимира Путина, запланированной на эту пятницу".

Детали: Нефтеперерабатывающий завод в Саратове, расположенный в российском Поволжье, имеет проектную мощность около 140 000 баррелей нефти в сутки.

Bloomberg добавляет, что его длительная остановка может повлиять на внутренние поставки бензина именно в то время, когда спрос на топливо демонстрирует сезонный рост.

Что этому предшествовало: