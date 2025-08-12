Бійці "Азову" зайняли смугу оборони на одній із найтяжчих ділянок фронту на Покровському напрямку

Кілька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ. У понеділок повідомлялось, що росіяни просуваються малими групами на напрямку Добропілля повз першу лінію українських позицій.

Джерело: АЗОВ, поінформовані співрозмовники УП

Дослівно АЗОВ: "Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці".

Деталі: Повідомляється, що підрозділи корпусу спланували та вжили заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі.

За словами джерел УП, йдеться про одну з найтяжчих ділянок фронту на Покровському напрямку – наступу в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.

мапа 12 серпня deepstatemap

Раніше це була зона відповідальності ТГР "Покровськ", яка, за даними УП серед військових, абсолютно не справлялася з обороною на цій ділянці фронту.

Передісторія:

Покровський напрямок довгий час є найгарячішим напрямком на фронті.

11 серпня аналітичний центр DeepState повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. В ОСУВ "Дніпро" додали, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій.

29 липня командир роти з Покровського напрямку в розмові з УП, співрозмовники УП, ознайомлені з ситуацією на напрямку повідомили, що російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля і ставить під загрозу оточення українські сили під Покровськом і Мирноградом. Військові просять звернути на це увагу вищого командування.

У травні 2025-го росіяни прорвалися за дорогу Покровськ – Костянтинівка в районі Малинівки – Нової Полтавки – Новооленівки й утворили загрозливий виступ – 10+ кілометрів завдовжки і десь стільки ж завширшки. Він розташований рівновіддалено від Покровська і Костянтинівки, тож тягне за собою ризик російського наступу одразу на ці два міста. Станом на 11 серпня довжина цього виступу складає 23 кілометри.

