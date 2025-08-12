Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бійці "Азову" зайняли смугу оборони на одній із найтяжчих ділянок фронту на Покровському напрямку

Альона Мазуренко , Ольга КириленкоВівторок, 12 серпня 2025, 09:23
Бійці Азову зайняли смугу оборони на одній із найтяжчих ділянок фронту на Покровському напрямку
ілюстративне фото Азов

Кілька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ. У понеділок повідомлялось, що росіяни просуваються малими групами на напрямку Добропілля повз першу лінію українських позицій.

Джерело: АЗОВ, поінформовані співрозмовники УП

Дослівно АЗОВ: "Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що підрозділи корпусу спланували та вжили заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі.

За словами джерел УП, йдеться про одну з найтяжчих ділянок фронту на Покровському напрямку – наступу в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.

 
мапа 12 серпня
deepstatemap

Раніше це була зона відповідальності ТГР "Покровськ", яка, за даними УП серед військових, абсолютно не справлялася з обороною на цій ділянці фронту.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Покровський напрямок довгий час є найгарячішим напрямком на фронті. 
  • 11 серпня аналітичний центр DeepState повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. В ОСУВ "Дніпро" додали, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій.
  • 29 липня командир роти з Покровського напрямку в розмові з УП, співрозмовники УП, ознайомлені з ситуацією на напрямку повідомили, що російський виступ на трасі Покровськ-Костянтинівка стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля і ставить під загрозу оточення українські сили під Покровськом і Мирноградом. Військові просять звернути на це увагу вищого командування.
  • У травні 2025-го росіяни прорвалися за дорогу Покровськ – Костянтинівка в районі Малинівки – Нової Полтавки – Новооленівки й утворили загрозливий виступ – 10+ кілометрів завдовжки і десь стільки ж завширшки. Він розташований рівновіддалено від Покровська і Костянтинівки, тож тягне за собою ризик російського наступу одразу на ці два міста. Станом на 11 серпня довжина цього виступу складає 23 кілометри.

Знати більше: Літній наступ Росії на фронті: де буде просуватися противник, і що послаблює позиції Сил оборони

Азов війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни вночі вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 1 загиблий і 23 постраждалих
Бійці "Азову" зайняли смугу оборони на одній із найтяжчих ділянок фронту на Покровському напрямку
Лідери ЄС ухвалили заяву на підтримку України перед зустріччю Трампа і Путіна, Орбан її не підписав
доповненоDeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
Трамп радився з Орбаном щодо війни РФ проти України і назвав його "дуже розумною людиною"
відеоТрамп під час брифінгу двічі обмовився, заявивши, що "летить до Росії" на зустріч з Путіним
Усі новини...
Азов
В "Азові" пропонують встановити День пам’яті закатованих військовополонених
Оборонець Маріуполя Михайло Діанов одружився з коханою
Побиття офіцера "Азов": суд переніс засідання, бо підозрювані військові не прийшли – ЗМІ
Останні новини
10:32
Маск звинуватив Apple у заниженні рейтингу Grok в App Store та пригрозив судом
10:30
Золото дорожчає перед публікацією даних про інфляцію в США
10:30
На Алясці перед зустріччю Трампа і Путіна скликають антипутінський протест
10:27
Українська розвідка завдала удару по гелієвому заводу в Оренбурзі РФ
10:26
Допоможе мушля: вчені знайшли спосіб полегшити стан людей з порушенням дихання під час сну
10:24
Азійські фондові ринки відреагували на продовження митного перемир’я між найбільшими економіками світу
10:20
футболФеєрія "Карпат" із "Шахтарем", рекорд у матчі "Динамо", старт бомбардирської династії: підсумки 2 туру УПЛ
10:06
Естонія не збирається спрощувати режим поїздок в Росію
09:42
США конфіскували у російських хакерів сервери та $1 млн у біткоїнах
09:41
Росіяни атакували 48-ма БпЛА та "Іскандерами": 12 дронів і 3 ракети влучили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: