Бойцы "Азова" заняли полосу обороны на одном из самых тяжелых участков фронта на Покровском направлении

Несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск. В понедельник сообщалось, что россияне продвигаются небольшими группами в направлении Доброполья мимо первой линии украинских позиций.

Источник: АЗОВ, информированные собеседники УП

Дословно АЗОВ: "Обстановка остается сложной и динамичной. Противник, пытаясь продвигаться по направлению, несет значительные потери в живой силе и технике".

Детали: Сообщается, что подразделения корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил противника в определенном районе.

По словам источников УП, речь идет об одном из самых тяжелых участков фронта на Покровском направлении – наступлении в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.

карта 12 августа deepstatemap

Ранее это была зона ответственности ТГР "Покровск", которая, по данным УП среди военных, абсолютно не справлялась с обороной на этом участке фронта.

Предыстория:

Покровское направление долгое время является самым горячим направлением на фронте.

11 августа аналитический центр DeepState сообщил, что российские войска в последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполье, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. В ОСУВ "Днепр" добавили, что на этом направлении противник просачивается небольшими группами мимо первой линии украинских позиций.

29 июля командир роты из Покровского направления в разговоре с УП, собеседники УП, знакомые с ситуацией на направлении сообщили, что российское выступление на трассе Покровск-Константиновка стремительно "вытягивается" на север в сторону Доброполья и ставит под угрозу окружение украинских сил под Покровском и Мирноградом. Военные просят обратить на это внимание высшего командования.

В мае 2025 года россияне прорвались за дорогу Покровск – Константиновка в районе Малиновки – Новой Полтавки – Новооленовки и образовали угрожающий выступ – 10+ километров в длину и примерно столько же в ширину. Он расположен равноудаленно от Покровска и Константиновки, поэтому влечет за собой риск российского наступления сразу на эти два города. По состоянию на 11 августа длина этого выступления составляет 23 километра.

