Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших
Вторник, 12 августа 2025, 09:26
Один военный погиб и еще 23 пострадали в результате российского ракетного удара по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ ночью 12 августа.
Источник: Сухопутные войска ВСУ в Telegram
Дословно Сухопутные войска: "Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс".
Детали: Отмечается, что раненым оказали помощь, на месте работают соответствующие экстренные службы.
Предыстория:
- Ночью 12 августа в Киеве и некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистического оружия.
- Воздушные силы ВСУ сообщали о "скоростных целях на востоке Черниговщины в западном направлении", а через минуту добавили, что "цель движется дальше от Нежина в направлении н.п.Десна".