Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших

Ирина БалачукВторник, 12 августа 2025, 09:26
Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших
Фото иллюстративное из Getty images

Один военный погиб и еще 23 пострадали в результате российского ракетного удара по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ ночью 12 августа.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Telegram

Дословно Сухопутные войска: "Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс".

Детали: Отмечается, что раненым оказали помощь, на месте работают соответствующие экстренные службы.

Предыстория:

ракетный ударВооруженные силыжертвы
