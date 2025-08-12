Українські штурмовики зачистили Степногірськ від російських ДРГ
Українські штурмовики зачистили від російських окупантів околиці населеного пункту Степногірськ в Запорізькій області.
Джерело: аналітичний проєкт DeepState, який наводить відео 210 окремого штурмового полку
Дослівно DeepState: "210 ОШП спільно з суміжними підрозділами зачистили південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог
Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися".
Деталі: В полку повідомили, що "ворог малими групами намагався проникнути та накопичитися в міській забудові, але був вчасно виявлений та безжально знищений".
"Важливо, що завдяки бездоганному плануванню наш 1 штурмовий батальйон виконав місію без втрат з боку особового складу", - повідомили в 210 ОШП.
Передісторія:
- Моніторинговий проєкт DeepState 31 липня повідомив, що російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.
- Тоді джерела УП серед військових на напрямку Запоріжжя повідомляли, що росіян уже фіксували в наступному селі – Степногірську.