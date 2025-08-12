Усі розділи
Українські штурмовики зачистили Степногірськ від російських ДРГ

Вівторок, 12 серпня 2025, 15:52
Українські штурмовики зачистили Степногірськ від російських ДРГ
Українські штурмовики зачистили від російських окупантів околиці населеного пункту Степногірськ в Запорізькій області.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState, який наводить відео 210 окремого штурмового полку

Дослівно DeepState: "210 ОШП спільно з суміжними підрозділами зачистили південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог

Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися".

Деталі: В полку повідомили, що "ворог малими групами намагався проникнути та накопичитися в міській забудові, але був вчасно виявлений та безжально знищений".

"Важливо, що завдяки бездоганному плануванню наш 1 штурмовий батальйон виконав місію без втрат з боку особового складу", - повідомили в 210 ОШП.

Передісторія:

  • Моніторинговий проєкт DeepState 31 липня повідомив, що російські війська окупували Кам'янське Запорізької області та Верхньокам'янське на Донеччині.
  • Тоді джерела УП серед військових на напрямку Запоріжжя повідомляли, що росіян уже фіксували в наступному селі – Степногірську.

ЗапоріжжяЗапорізька областьросійсько-українська війна
