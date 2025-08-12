Українські штурмовики зачистили Степногірськ від російських ДРГ

Українські штурмовики зачистили від російських окупантів околиці населеного пункту Степногірськ в Запорізькій області.

Джерело: аналітичний проєкт DeepState, який наводить відео 210 окремого штурмового полку

Дослівно DeepState: "210 ОШП спільно з суміжними підрозділами зачистили південні околиці Степногірська, куди раніше проник ворог

Сили Оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися".

Деталі: В полку повідомили, що "ворог малими групами намагався проникнути та накопичитися в міській забудові, але був вчасно виявлений та безжально знищений".

"Важливо, що завдяки бездоганному плануванню наш 1 штурмовий батальйон виконав місію без втрат з боку особового складу", - повідомили в 210 ОШП.

Передісторія: