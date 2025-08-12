Все разделы
Украинские штурмовики зачистили Степногорск от российских ДРГ

Александр ШумилинВторник, 12 августа 2025, 15:52
скриншот

Украинские штурмовики зачистили от российских оккупантов окрестности населенного пункта Степногорск в Запорожской области.

Источник: аналитический проект DeepState, который приводит видео 210 отдельного штурмового полка

Дословно DeepState: "210 ОШП совместно со смежными подразделениями зачистили южные окраины Степногорска, куда ранее проник враг

Силы обороны Украины наконец зачистили Степногорск от групп противника, которые затянулись на южные окраины и пытались закрепиться".

Детали: В полку сообщили, что "враг небольшими группами пытался проникнуть и скопиться в городской застройке, но был вовремя обнаружен и безжалостно уничтожен".

"Важно, что благодаря безупречному планированию наш 1 штурмовой батальон выполнил миссию без потерь со стороны личного состава", - сообщили в 210 ОШП.

Предыстория:

  • Мониторинговый проект DeepState 31 июля сообщил, что российские войска оккупировали Каменское Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области.
  • Тогда источники УП среди военных на направлении Запорожья сообщали, что россиян уже фиксировали в следующем селе - Степногорске.

