Украинские штурмовики зачистили Степногорск от российских ДРГ
Украинские штурмовики зачистили от российских оккупантов окрестности населенного пункта Степногорск в Запорожской области.
Источник: аналитический проект DeepState, который приводит видео 210 отдельного штурмового полка
Дословно DeepState: "210 ОШП совместно со смежными подразделениями зачистили южные окраины Степногорска, куда ранее проник враг
Силы обороны Украины наконец зачистили Степногорск от групп противника, которые затянулись на южные окраины и пытались закрепиться".
Детали: В полку сообщили, что "враг небольшими группами пытался проникнуть и скопиться в городской застройке, но был вовремя обнаружен и безжалостно уничтожен".
"Важно, что благодаря безупречному планированию наш 1 штурмовой батальон выполнил миссию без потерь со стороны личного состава", - сообщили в 210 ОШП.
Предыстория:
- Мониторинговый проект DeepState 31 июля сообщил, что российские войска оккупировали Каменское Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области.
- Тогда источники УП среди военных на направлении Запорожья сообщали, что россиян уже фиксировали в следующем селе - Степногорске.