Сирський виділив додаткові сили для знищення ДРГ на Покровському напрямку – Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський виділив додаткові сили та засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на Покровському напрямку

Джерело: коментар речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, наданий УП

Пряма мова Ковальова: "Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони".

Деталі: За даними Генштабу, на Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

При цьому зазначається, що за попередніми підрахунками, на цьому напрямку минулої доби українські воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл; також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників.

Які саме додаткові сили задіяні на Покровському напрямку, в Генштабі не уточнюють.

Що передувало: 1-й корпус НГУ "Азов" повідомив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ. Повідомлялося, що підрозділи корпусу спланували та вжили заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі.

Передісторія: