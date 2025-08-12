Усі розділи
Сирський виділив додаткові сили для знищення ДРГ на Покровському напрямку – Генштаб

Валентина РоманенкоВівторок, 12 серпня 2025, 16:26
Сирський виділив додаткові сили для знищення ДРГ на Покровському напрямку – Генштаб
Сирський. фото з Facebook головкома

Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський виділив додаткові сили та засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на Покровському напрямку

Джерело: коментар речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, наданий УП

Пряма мова Ковальова: "Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони".

Деталі: За даними Генштабу, на Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

При цьому зазначається, що за попередніми підрахунками, на цьому напрямку минулої доби українські воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл; також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників.

Які саме додаткові сили задіяні на Покровському напрямку, в Генштабі не уточнюють.

Що передувало: 1-й корпус НГУ "Азов" повідомив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ. Повідомлялося, що підрозділи корпусу спланували та вжили заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі.

Передісторія:

  • Аналітичний центр DeepState 11 серпня повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля. 
  • В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро" повідомили, що на Покровському та Добропільскому напрямках невелика група російських військ, близько 10 осіб, змогла пройти першу лінію оборони українських військових, але це не означає, що вони взяли під контроль ту територію, яку відобразили на мапах аналітичні проєкти.

Донецька областьвійнаСирськийГенштаб
