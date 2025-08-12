Сырский выделил дополнительные силы для уничтожения ДРГ на Покровском направлении – Генштаб

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны на Покровском направлении

Источник: комментарий спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, предоставленный УП

Прямая речь Ковалева: "Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться небольшими группами через первую линию наших позиций. Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны".

Реклама:

Детали: По данным Генштаба, на Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить подразделения Сил обороны. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Зверовое, Ореховое, Дачное.

При этом отмечается, что по предварительным подсчетам, на этом направлении за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 БПЛА, одну антенну связи и один мотоцикл; также повредили одну пушку и два мотоцикла захватчиков.

Какие именно дополнительные силы задействованы на Покровском направлении, в Генштабе не уточняют.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 1-й корпус НГУ "Азов" сообщил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск. Сообщалось, что подразделения корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил противника в определенном районе.

Предыстория: