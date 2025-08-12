Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский выделил дополнительные силы для уничтожения ДРГ на Покровском направлении – Генштаб

Валентина РоманенкоВторник, 12 августа 2025, 16:26
Сырский выделил дополнительные силы для уничтожения ДРГ на Покровском направлении – Генштаб
Сырский. Фото из Facebook главкома

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны на Покровском направлении

Источник: комментарий спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, предоставленный УП

Прямая речь Ковалева: "Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться небольшими группами через первую линию наших позиций. Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны".

Реклама:

Детали: По данным Генштаба, на Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить подразделения Сил обороны. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лисовка, Зверовое, Ореховое, Дачное.

При этом отмечается, что по предварительным подсчетам, на этом направлении за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 БПЛА, одну антенну связи и один мотоцикл; также повредили одну пушку и два мотоцикла захватчиков.

Какие именно дополнительные силы задействованы на Покровском направлении, в Генштабе не уточняют.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 1-й корпус НГУ "Азов" сообщил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск. Сообщалось, что подразделения корпуса спланировали и приняли меры по блокированию сил противника в определенном районе.

Предыстория:

  • Аналитический центр DeepState 11 августа сообщил, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. Также на картах они отобразили это продвижение двумя "клиньями" вблизи Доброполья.
  • В Оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) "Днепр" сообщили, что на Покровском и Добропольском направлениях небольшая группа российских войск, около 10 человек, смогла пройти первую линию обороны украинских военных, но это не означает, что они взяли под контроль ту территорию, которую отобразили на картах аналитические проекты.

Донецкая областьвойнаСырскийГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОСУВ "Днипро" о картах с "прорывом россиян на Донбассе": пробралась небольшая группа из 5-10 человек
футболВторой самый дорогой украинец в истории: Забарный стал игроком французского ПСЖ
фото
Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших
Бойцы "Азова" заняли полосу обороны на одном из самых тяжелых участков фронта на Покровском направлении
Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина, Орбан его не подписал
Все новости...
Донецкая область
Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по Константиновке: погибли два человека
Оккупанты сбросили ФАбы на Белозерское – 2 людей убили и еще 7 ранили
DeepState: российские войска продвигаются в сторону трассы Доброполье – Краматорск
Последние новости
16:57
В Генштабе рассказали, что делают для остановки наступления РФ на Добропольском и Покровском направлениях
16:54
В Харькове возводят монумент-костру рядом с советским "вечным огнем". Горожане критикую
16:51
Забарный, Шевченко и Мудрик: самые дорогие трансферы украинских футболистов в истории
16:51
Зеленский о предстоящей встрече Путина и Трампа: "Ничего об Украине без нас они принять не могут"
16:46
BBC рассказало об условиях труда северокорейцев в РФ: по 18 часов в сутки под наблюдением спецслужб
16:44
фотоЧешский министр провел встречу с владельцем "Украинской правды" на фоне слухов о санкциях
16:34
В Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
16:29
Массовое отравление в "Китайском привете": ресторатора Кацурина оштрафовали на 48 тысяч гривен
16:26
Сырский выделил дополнительные силы для уничтожения ДРГ на Покровском направлении – Генштаб
16:08
Спрос увеличивается: ОПЕК меняет прогнозы спроса на нефть
Все новости...
Реклама:
Реклама: