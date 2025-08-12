BBC розповіло про умови праці північнокорейців у РФ: по 18 годин на добу під наглядом спецслужб

Утікачі з числа північнокорейських робітників розповіли BBC про рабські умови праці в Росії, куди їх відправляють для заповнення дефіциту робочої сили, що посилився через повномасштабну війну РФ проти України.

Джерело: BBC з посиланням на південнокорейську розвідку та свідчення утікачів

Деталі: За даними видання, Пхеньян уже направив до Росії понад 10 тисяч працівників, а загалом планує відправити понад 50 тисяч. Частина з них працює на великих будівельних об’єктах, інші – на швейних фабриках та в ІТ-центрах, що порушує санкції ООН, які забороняють використання північнокорейської робочої сили.

Реклама:

Шестеро північнокорейських робітників, яким вдалося втекти з Росії після початку повномасштабного вторгнення, розповіли BBC про постійний нагляд спецслужб КНДР, відсутність елементарної безпеки та виснажливий розпорядок.

За їхніми словами, робочий день триває з 6 ранку до 2 ночі, а вихідних – лише два на рік. Будівельників цілодобово тримають на об’єктах, розміщують у брудних контейнерах або в недобудованих будинках, де дверні прорізи затягують брезентом. За ними постійно стежать агенти північнокорейської держбезпеки, щоб запобігти втечам.

Один з утікачів, Чін, розповів, що після прибуття на Далекий Схід РФ його одразу відвезли на будмайданчик, наказавши не розмовляти з місцевими. Інший, Тхе, згадує, що від виснаження його руки вранці були скути й не розтискалися. Робітник Чан додав, що тих, хто засинав на роботі, били наглядачі. Один із робітників, Нам, упав з чотириметрової висоти, але навіть після травми його не відпустили до лікарні.

РЕКЛАМА:

За даними BBC, закордонні будівельні роботи вважаються престижними в Північній Кореї, адже обіцяють вищу оплату, ніж удома. Більшість працівників вирушають, сподіваючись вирватися з бідності та забезпечити сім’ю. До роботи відбирають лише найбільш перевірених чоловіків після ретельної перевірки, і вони повинні залишити сім’ї вдома.

Водночас більша частина їхнього заробітку надсилається прямо північнокорейській державі як "внески лояльності". Решта – зазвичай від 100 до 200 доларів на місяць – заноситься в бухгалтерську книгу, і робітники отримують ці гроші лише після повернення додому. Зазначають, що це нова тактика, щоб запобігти їхнім втечам.

Передісторія:

У квітні і Північна Корея, і Росія підтвердили участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зокрема, повідомлялося, що військових КНДР використовували у Курській області Росії, яка на той час була частково під контролем ЗСУ.

Тоді обидві країни заявили, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному главою Кремля Володимиром Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином у червні минулого року, який серед іншого передбачає "взаємну оборону".

Читайте також: Вони принесуть багато біди. Вони дуже механістичні – режисер Манський про психологію північнокорейців та КНДР як аномалію