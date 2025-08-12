Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

BBC розповіло про умови праці північнокорейців у РФ: по 18 годин на добу під наглядом спецслужб

Анастасія ПроцВівторок, 12 серпня 2025, 16:46
BBC розповіло про умови праці північнокорейців у РФ: по 18 годин на добу під наглядом спецслужб
Ілюстративне фото: Getty Images

Утікачі з числа північнокорейських робітників розповіли BBC про рабські умови праці в Росії, куди їх відправляють для заповнення дефіциту робочої сили, що посилився через повномасштабну війну РФ проти України.

Джерело: BBC з посиланням на південнокорейську розвідку та свідчення утікачів

Деталі: За даними видання, Пхеньян уже направив до Росії понад 10 тисяч працівників, а загалом планує відправити понад 50 тисяч. Частина з них працює на великих будівельних об’єктах, інші – на швейних фабриках та в ІТ-центрах, що порушує санкції ООН, які забороняють використання північнокорейської робочої сили.

Реклама:

Шестеро північнокорейських робітників, яким вдалося втекти з Росії після початку повномасштабного вторгнення, розповіли BBC про постійний нагляд спецслужб КНДР, відсутність елементарної безпеки та виснажливий розпорядок.

За їхніми словами, робочий день триває з 6 ранку до 2 ночі, а вихідних – лише два на рік. Будівельників цілодобово тримають на об’єктах, розміщують у брудних контейнерах або в недобудованих будинках, де дверні прорізи затягують брезентом. За ними постійно стежать агенти північнокорейської держбезпеки, щоб запобігти втечам.

Один з утікачів, Чін, розповів, що після прибуття на Далекий Схід РФ його одразу відвезли на будмайданчик, наказавши не розмовляти з місцевими. Інший, Тхе, згадує, що від виснаження його руки вранці були скути й не розтискалися. Робітник Чан додав, що тих, хто засинав на роботі, били наглядачі. Один із робітників, Нам, упав з чотириметрової висоти, але навіть після травми його не відпустили до лікарні.

РЕКЛАМА:

За даними BBC, закордонні будівельні роботи вважаються престижними в Північній Кореї, адже обіцяють вищу оплату, ніж удома. Більшість працівників вирушають, сподіваючись вирватися з бідності та забезпечити сім’ю. До роботи відбирають лише найбільш перевірених чоловіків після ретельної перевірки, і вони повинні залишити сім’ї вдома.

Водночас більша частина їхнього заробітку надсилається прямо північнокорейській державі як "внески лояльності". Решта – зазвичай від 100 до 200 доларів на місяць – заноситься в бухгалтерську книгу, і робітники отримують ці гроші лише після повернення додому. Зазначають, що це нова тактика, щоб запобігти їхнім втечам.

Передісторія:

  • У квітні і Північна Корея, і Росія підтвердили участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зокрема, повідомлялося, що військових КНДР використовували у Курській області Росії, яка на той час була частково під контролем ЗСУ.
  • Тоді  обидві країни заявили, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному главою Кремля Володимиром Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином у червні минулого року, який серед іншого передбачає "взаємну оборону".

Читайте також: Вони принесуть багато біди. Вони дуже механістичні – режисер Манський про психологію північнокорейців та КНДР як аномалію

Північна КореяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОСУВ "Дніпро" про мапи з "проривом росіян на Донбасі": пробралась мала група кількістю 5-10 осіб
футболДругий найдорожчий українець в історії: Забарний перейшов у французький ПСЖ
фотоВ Угорщині розгорівся скандал через дачу Орбана та парк із зебрами "як у Януковича"
Росіяни вночі вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 1 загиблий і 23 постраждалих
Бійці "Азову" зайняли смугу оборони на одній із найтяжчих ділянок фронту на Покровському напрямку
Лідери ЄС ухвалили заяву на підтримку України перед зустріччю Трампа і Путіна, Орбан її не підписав
Усі новини...
Північна Корея
Південна Корея демонтує гучномовці уздовж кордону з КНДР
Сестра Кім Чен Ина висміяла спроби Трампа позбавити Північну Корею ядерної зброї
Росія запустила прямі пасажирські авіарейси з Москви до столиці Північної Кореї
Останні новини
16:57
В Генштабі розповіли, що роблять для зупинки наступу РФ на Добропільському та Покровському напрямках
16:54
У Харкові зводять монумент-ватру поруч з радянським "вічним вогнем". Містяни критикують
16:51
Забарний, Шевченко та Мудрик: найдорожчі трансфери українських футболістів в історії
16:51
Зеленський про майбутню зустріч Путіна і Трампа: "Нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть"
16:48
Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців до 22 років
16:46
BBC розповіло про умови праці північнокорейців у РФ: по 18 годин на добу під наглядом спецслужб
16:44
фотоЧеський міністр провів зустріч із власником "Української правди" на тлі чуток про санкції
16:34
В Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ в справі про корупційну купівлю зброї
16:29
Масове отруєння у "Китайському привіті": ресторатора Кацуріна оштрафували на 48 тисяч гривень
16:26
Сирський виділив додаткові сили для знищення ДРГ на Покровському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: