BBC рассказало об условиях труда северокорейцев в РФ: по 18 часов в сутки под наблюдением спецслужб

Беглецы из числа северокорейских рабочих рассказали BBC о рабских условиях труда в России, куда их отправляют для восполнения дефицита рабочей силы, усугубившегося из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Источник: BBC со ссылкой на южнокорейскую разведку и показания беглецов

Детали: По данным издания, Пхеньян уже направил в Россию более 10 тысяч работников, а в целом планирует отправить более 50 тысяч. Часть из них работает на крупных строительных объектах, другие – на швейных фабриках и в ИТ-центрах, что нарушает санкции ООН, запрещающие использование северокорейской рабочей силы.

Реклама:

Шестеро северокорейских рабочих, которым удалось бежать из России после начала полномасштабного вторжения, рассказали BBC о постоянном надзоре спецслужб КНДР, отсутствии элементарной безопасности и изнурительном распорядке.

По их словам, рабочий день длится с 6 утра до 2 ночи, а выходных – только два в год. Строителей круглосуточно держат на объектах, размещают в грязных контейнерах или в недостроенных домах, где дверные проемы затягивают брезентом. За ними постоянно следят агенты северокорейской госбезопасности, чтобы предотвратить побеги.

Один из беглецов, Чин, рассказал, что после прибытия на Дальний Восток РФ его сразу отвезли на стройплощадку, приказав не разговаривать с местными. Другой, Тхе, вспоминает, что от истощения его руки утром были скованы и не разжимались. Рабочий Чан добавил, что тех, кто засыпал на работе, избивали надсмотрщики. Один из рабочих, Нам, упал с четырехметровой высоты, но даже после травмы его не отпустили в больницу.

РЕКЛАМА:

По данным BBC, зарубежные строительные работы считаются престижными в Северной Корее, ведь обещают более высокую оплату, чем дома. Большинство работников отправляются, надеясь вырваться из бедности и обеспечить семью. На работу отбирают только самых проверенных мужчин после тщательной проверки, и они должны оставить семьи дома.

В то же время большая часть их заработка отправляется прямо северокорейскому государству в качестве "взносов лояльности". Остальное – обычно от 100 до 200 долларов в месяц – заносится в бухгалтерскую книгу, и рабочие получают эти деньги только после возвращения домой. Отмечают, что это новая тактика, чтобы предотвратить их побеги.

Предыстория:

В апреле и Северная Корея, и Россия подтвердили участие северокорейских войск в войне России против Украины. В частности, сообщалось, что военных КНДР использовали в Курской области России, которая в то время была частично под контролем ВСУ.

Тогда обе страны заявили, что их сотрудничество базируется на договоре, подписанном главой Кремля Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне прошлого года, который среди прочего предусматривает "взаимную оборону".

Читайте также: Они принесут много бед. Они очень механистичны – режиссер Манский о психологии северокорейцев и КНДР как аномалии