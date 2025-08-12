Усі розділи
Зеленський: Ми не вийдемо з Донбасу, він для росіян – плацдарм для нового наступу

Тетяна ОлійникВівторок, 12 серпня 2025, 20:30
Зеленський. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський не допускає можливість відходу українських військ з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню.

Джерело: заява Зеленського на зустрічі з журналістами 12 серпня, на яку не запросили "Українську правду", передає "Суспільне"

Пряма мова: "Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території – ред.), і це плацдарм для нової агресії".

Деталі: Зеленський підтвердив, що посилався на Конституцію під час розмови із Трампом.

Пряма мова: "Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава – це що, приватна власність? 30% Донецької області – це що, моя приватна власність? Обмін територіями – це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України".

Деталі: За словами Зеленського, українська позиція залишається незмінною: спершу припинення вогню, потім – ведення перемовин з решти питань. Водночас територіальні питання не можуть обговорюватись без участі України.

Передісторія: 

  • Раніше Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе".
  • Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення аргументами про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідно буде вносити зміни до Конституції. 

Донецька областьЛуганська областьЗеленськийпереговори
