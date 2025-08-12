Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для россиян – плацдарм для нового наступления

Президент Украины Владимир Зеленский не допускает возможность ухода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области как предпосылку для полного прекращения огня.

Источник: заявление Зеленского на встрече с журналистами 12 августа, на которую не пригласили "Украинскую правду", передает "Суспільне"

Прямая речь: "Мы не уйдем из Донбасса. Мы не можем этого сделать. Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления. Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков. Сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это около 30% всей Донецкой области (размер неоккупированной территории – ред.), и это плацдарм для новой агрессии".

Детали: Зеленский подтвердил, что ссылался на Конституцию во время разговора с Трампом.

Прямая речь: "Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство – это что, частная собственность? 30% Донецкой области – это что, моя частная собственность? Обмен территориями – это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины".

Детали: По словам Зеленского, украинская позиция остается неизменной: сначала прекращение огня, затем – ведение переговоров по остальным вопросам. В то же время территориальные вопросы не могут обсуждаться без участия Украины.

Предыстория: