Рубіо та Лавров обговорили підготовку до саміту Трампа і Путіна на Алясці
Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої сторони узгодили деталі майбутнього саміту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна, запланованого на 15 серпня в Алясці.
Джерело: речниця Держдепу Теммі Брюс під час пресконференції
Деталі: За словами Брюс, розмова між Рубіо та Лавровим була присвячена підготовці до зустрічі лідерів США та Росії. Обидві сторони підтвердили готовність до проведення заходу та свою відданість його успішній реалізації.
"Також можу повідомити, що саме Путін закликав організувати цю зустріч", – резюмувала речниця Держдепу.
Передісторія:
- 9 серпня президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.
- Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.
- Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.
- Володимир Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.
