Рубіо та Лавров обговорили підготовку до саміту Трампа і Путіна на Алясці

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої сторони узгодили деталі майбутнього саміту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна, запланованого на 15 серпня в Алясці.

Джерело: речниця Держдепу Теммі Брюс під час пресконференції

Деталі: За словами Брюс, розмова між Рубіо та Лавровим була присвячена підготовці до зустрічі лідерів США та Росії. Обидві сторони підтвердили готовність до проведення заходу та свою відданість його успішній реалізації.

Реклама:

"Також можу повідомити, що саме Путін закликав організувати цю зустріч", – резюмувала речниця Держдепу.

Передісторія:

9 серпня президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.

Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

Володимир Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним