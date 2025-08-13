Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рубіо та Лавров обговорили підготовку до саміту Трампа і Путіна на Алясці

Іван Д'яконовСереда, 13 серпня 2025, 00:21
Рубіо та Лавров обговорили підготовку до саміту Трампа і Путіна на Алясці
Теммі Брюс. Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої сторони узгодили деталі майбутнього саміту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та правителя РФ Володимира Путіна, запланованого на 15 серпня в Алясці.

Джерело: речниця Держдепу Теммі Брюс під час пресконференції

Деталі: За словами Брюс, розмова між Рубіо та Лавровим була присвячена підготовці до зустрічі лідерів США та Росії. Обидві сторони підтвердили готовність до проведення заходу та свою відданість його успішній реалізації.

Реклама:

"Також можу повідомити, що саме Путін закликав організувати цю зустріч", – резюмувала речниця Держдепу.

Передісторія:

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним

ТрампПутінпереговориросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський заявив, що втрати РФ приблизно втричі перевищують українські
Для реалізації операції "Павутина" СБУ створила приховану компанію у Челябінську – Малюк
Орбан заявив, що Росія "вже виграла" війну проти України
Мільйонний хабар за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових: у Києві викрито схему
ДоповненоВ Болгарії проходять обшуки за запитом НАБУ в справі про корупційну купівлю зброї
"Київстар" розпочинає тестування супутникового зв'язку Starlink
Усі новини...
Трамп
У Білому домі не виключають "майбутніх планів" щодо поїздки Трампа до РФ
У Білому домі назвали місто, де відбудеться зустріч Трампа з Путіним
Зеленський про майбутню зустріч Путіна і Трампа: "Нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть"
Останні новини
00:21
Рубіо та Лавров обговорили підготовку до саміту Трампа і Путіна на Алясці
23:56
тенісСвітоліна назвала три найзнаковіші перемоги на турнірах Grand Slam
23:49
Новини економіки 12 серпня: Гальмування виробництва боєприпасів, пожежа поряд із ЗАЕС
23:34
У Міноборони РФ звинуватили Україну в нібито "підготовці провокації" перед переговорами Трампа й Путіна
23:30
Держстат вперше за 3,5 роки проведе масштабне опитування домогосподарств
23:08
Зеленський заявив, що втрати РФ приблизно втричі перевищують українські
23:06
Італія хоче зменшити частку Китаю в стратегічних компаніях країни, щоб задобрити Трампа
22:47
Генштаб: На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення
22:18
"В Україні досі немає єдиного органу, що відповідав би за ці справи": як покарати росіян за сексуальне насильство
22:10
Китай "розриває усі контакти" з президентом Чехії після його зустрічі з духовним лідером Тибету
Усі новини...
Реклама:
Реклама: