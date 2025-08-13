Все разделы
Рубио и Лавров обсудили подготовку к саммиту Трампа и Путина на Аляске

Иван ДьяконовСреда, 13 августа 2025, 00:21
Рубио и Лавров обсудили подготовку к саммиту Трампа и Путина на Аляске
Тэмми Брюс. Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны согласовали детали предстоящего саммита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина, запланированного на 15 августа на Аляске.

Источник: пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время пресс-конференции

Детали: По словам Брюс, разговор между Рубио и Лавровым был посвящен подготовке к встрече лидеров США и России. Обе стороны подтвердили готовность к проведению мероприятия и свою приверженность его успешной реализации.

"Также могу сообщить, что именно Путин призвал организовать эту встречу", – резюмировала пресс-секретарь Госдепа.

Предыстория:

  • 9 августа президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа 2025 года встрече с правителем России Владимиром Путиным в американском штате Аляска.
  • Президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
  • Кроме того, Трамп выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках потенциального мирного соглашения необходимы были бы изменения в Конституцию.
  • Владимир Зеленский, в свою очередь, накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя

ТрампПутинпереговорыроссийско-украинская война
