Рубио и Лавров обсудили подготовку к саммиту Трампа и Путина на Аляске

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны согласовали детали предстоящего саммита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина, запланированного на 15 августа на Аляске.

Источник: пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время пресс-конференции

Детали: По словам Брюс, разговор между Рубио и Лавровым был посвящен подготовке к встрече лидеров США и России. Обе стороны подтвердили готовность к проведению мероприятия и свою приверженность его успешной реализации.

Реклама:

"Также могу сообщить, что именно Путин призвал организовать эту встречу", – резюмировала пресс-секретарь Госдепа.

Предыстория:

9 августа президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа 2025 года встрече с правителем России Владимиром Путиным в американском штате Аляска.

Президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Кроме того, Трамп выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках потенциального мирного соглашения необходимы были бы изменения в Конституцию.

Владимир Зеленский, в свою очередь, накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя.

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным