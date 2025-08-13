Путін і Трамп зустрінуться на американській військовій базі в Анкориджі – CNN

Володимир Путін і Дональд Трамп в Осаці, Японія, 2019 рік. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін проведуть зустріч на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

Джерело: CNN з посиланням на джерела в Білому домі

Деталі: За словами джерел, після тривалих кулуарних обговорень американська та російська сторони дійшли висновку, що єдиним місцем, здатним забезпечити "необхідний рівень безпеки для цієї історичної події", є військова база Елмендорф-Річардсон на північній околиці Анкориджа. Водночас CNN зазначає, що Білий дім намагався уникнути сценарію розміщення російської делегації на американській військовій базі.

Дослівно: "Було небагато місць, які підходили б для такої зустрічі, особливо з урахуванням ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у 2023 році.

Зважаючи на це, Росія відмовилася від європейського варіанту, навіть міст на кшталт Відня чи Женеви, де лідери США та Росії зустрічалися ще з часів Холодної війни. Хоча сам Путін запропонував Об’єднані Арабські Емірати як "цілком прийнятний" варіант, багато хто в Білому домі хотів уникнути ще однієї тривалої подорожі на Близький Схід після травневого візиту Трампа".

Деталі: За словами джерел, остаточний вибір звузився до Аляски та Угорщини, але Путін несподівано "погодився на зустріч на території США, причому на землі, яка колись була частиною Російської імперії".

"Я вважаю дуже поважним, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не ми їдемо до нього чи навіть у якусь третю країну", – сказав цього тижня Трамп.

Передісторія: