Білий дім: Зустріч Трампа і Путіна запропонувала російська сторона

У Білому домі заявили, що ініціатива щодо проведення зустрічі між президентами США й Росії під час зустрічі спецпосланника Стіва Віткоффа в Москві походила від російської сторони.

Джерело: заява речниці Білого дому Керолайн Лівітт, поширена серед журналістів, цитує "Укріфнорм"

Пряма мова Лівітт: "Як заявив сьогодні (у середу – ред.) президент Трамп у Truth Social, під час зустрічі спецпосланця Віткоффа з президентом Путіним було досягнуто великого прогресу.

Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським".

Деталі: Речниця Білого дому також підкреслила, що Трамп прагне закінчення цієї війни.

Водночас вона не уточнила, чиєю була ініціатива провести спільну зустріч президентів США, України і Росії після можливих переговорів Трампа і Путіна.

