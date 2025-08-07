Усі розділи
Ольга Глущенко Четвер, 7 серпня 2025, 03:20
Білий дім: Зустріч Трампа і Путіна запропонувала російська сторона
Керолайн Левітт. Фото: Getty Images

У Білому домі заявили, що ініціатива щодо проведення зустрічі між президентами США й Росії під час зустрічі спецпосланника Стіва Віткоффа в Москві походила від російської сторони.

Джерело: заява речниці Білого дому Керолайн Лівітт, поширена серед журналістів, цитує "Укріфнорм"

Пряма мова Лівітт: "Як заявив сьогодні (у середу – ред.) президент Трамп у Truth Social, під час зустрічі спецпосланця Віткоффа з президентом Путіним було досягнуто великого прогресу.

Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським".

Деталі: Речниця Білого дому також підкреслила, що Трамп прагне закінчення цієї війни.

Водночас вона не уточнила, чиєю була ініціатива провести спільну зустріч президентів США, України і Росії після можливих переговорів Трампа і Путіна.

Нагадаємо

  • Трамп заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Спецпосланець Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
  • Трамп назвав зустріч "продуктивною.
  • У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
  • Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.

СШАРосіяросійсько-українська війнапереговори
