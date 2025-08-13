Путин и Трамп встретятся на американской военной базе в Анкоридже – CNN

Президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Источник: CNN со ссылкой на источники в Белом доме

Детали: По словам источников, после длительных кулуарных обсуждений американская и российская стороны пришли к выводу, что единственным местом, способным обеспечить "необходимый уровень безопасности для этого исторического события", является военная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине Анкориджа. В то же время CNN отмечает, что Белый дом пытался избежать сценария размещения российской делегации на американской военной базе.

Реклама:

Дословно: "Было немного мест, которые подходили бы для такой встречи, особенно с учетом ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в 2023 году.

Учитывая это, Россия отказалась от европейского варианта, даже от городов вроде Вены или Женевы, где лидеры США и России встречались еще со времен Холодной войны. Хотя сам Путин предложил Объединенные Арабские Эмираты как "вполне приемлемый" вариант, многие в Белом доме хотели избежать еще одной длительной поездки на Ближний Восток после майского визита Трампа".

Детали: По словам источников, окончательный выбор сузился до Аляски и Венгрии, но Путин неожиданно "согласился на встречу на территории США, причем на земле, которая когда-то была частью Российской империи".

РЕКЛАМА:

"Я считаю очень важным, что президент России приезжает в нашу страну, а не мы едем к нему или даже в какую-то третью страну", – сказал на этой неделе Трамп.

Предыстория: