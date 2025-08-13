Все разделы
Путин и Трамп встретятся на американской военной базе в Анкоридже – CNN

Иван ДьяконовСреда, 13 августа 2025, 03:42
Путин и Трамп встретятся на американской военной базе в Анкоридже – CNN
Владимир Путин и Дональд Трамп в Осаке, Япония, 2019 год. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Источник: CNN со ссылкой на источники в Белом доме

Детали: По словам источников, после длительных кулуарных обсуждений американская и российская стороны пришли к выводу, что единственным местом, способным обеспечить "необходимый уровень безопасности для этого исторического события", является военная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине Анкориджа. В то же время CNN отмечает, что Белый дом пытался избежать сценария размещения российской делегации на американской военной базе.

Дословно: "Было немного мест, которые подходили бы для такой встречи, особенно с учетом ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом в 2023 году.

Учитывая это, Россия отказалась от европейского варианта, даже от городов вроде Вены или Женевы, где лидеры США и России встречались еще со времен Холодной войны. Хотя сам Путин предложил Объединенные Арабские Эмираты как "вполне приемлемый" вариант, многие в Белом доме хотели избежать еще одной длительной поездки на Ближний Восток после майского визита Трампа".

Детали: По словам источников, окончательный выбор сузился до Аляски и Венгрии, но Путин неожиданно "согласился на встречу на территории США, причем на земле, которая когда-то была частью Российской империи".

"Я считаю очень важным, что президент России приезжает в нашу страну, а не мы едем к нему или даже в какую-то третью страну", – сказал на этой неделе Трамп.

Предыстория:

  • 8 августа президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа встрече с правителем России Владимиром Путиным на Аляске.
  • В Белом доме заявили, что инициатива о проведении встречи между президентами США и России во время встречи спецпосланника Стива Виткоффа в Москве исходила от российской стороны.
  • Президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что саммит на Аляске не является победой для Кремля и не должен восприниматься как уступка Путину. По его словам, встреча будет иметь ознакомительный характер, во время которой Трамп хочет дать свою оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза".
  • В то же время Рубио признал, что переговоры будут сложными, ведь "эта война очень важна для Путина".

ТрампПутинпереговорыроссийско-украинская война
Путин и Трамп встретятся на американской военной базе в Анкоридже – CNN
