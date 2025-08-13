Левітт: Зустріч Трампа і Путіна на Алясці буде "вправою на слухання" для президента США
Середа, 13 серпня 2025, 04:42
Речниця Білого дому Керолайн Левітт охарактеризувала майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним, заплановану на 15 серпня на Алясці, як "вправу на слухання" для американського президента.
Джерело: Левітт під час брифінгу для журналістів
Пряма мова: "На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати й отримати, знову ж таки, чіткіше й краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, покласти край цій війні. Я думаю, це вправа на слухання для президента".
Передісторія:
- У Білому домі заявили, що ініціатива щодо проведення зустрічі між президентами США й Росії під час зустрічі спецпосланника Стіва Віткоффа в Москві походила від російської сторони.
- Згодом ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що президент США і правитель Росії проведуть зустріч на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що саміт на Алясці не є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Путіну. За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп хоче дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі".
- Водночас Рубіо визнав, що переговори будуть складними, адже "ця війна дуже важлива для Путіна".