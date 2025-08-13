Левітт: Зустріч Трампа і Путіна на Алясці буде "вправою на слухання" для президента США

Речниця Білого дому Керолайн Левітт охарактеризувала майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним, заплановану на 15 серпня на Алясці, як "вправу на слухання" для американського президента.

Джерело: Левітт під час брифінгу для журналістів

Пряма мова: "На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати й отримати, знову ж таки, чіткіше й краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, покласти край цій війні. Я думаю, це вправа на слухання для президента".

