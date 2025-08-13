Левитт: Встреча Трампа и Путина на Аляске будет "упражнением на слушание" для президента США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт охарактеризовала предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа на Аляске, как "упражнение на слушание" для американского президента.

Источник: Левитт во время брифинга для журналистов

Прямая речь: "На встрече будет присутствовать только одна сторона, участвующая в этой войне. Поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более четкое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне. Я думаю, это упражнение на слушание для президента".

