Левитт: Встреча Трампа и Путина на Аляске будет "упражнением на слушание" для президента США
Среда, 13 августа 2025, 04:42
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт охарактеризовала предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа на Аляске, как "упражнение на слушание" для американского президента.
Источник: Левитт во время брифинга для журналистов
Прямая речь: "На встрече будет присутствовать только одна сторона, участвующая в этой войне. Поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более четкое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне. Я думаю, это упражнение на слушание для президента".
Предыстория:
- В Белом доме заявили, что инициатива о проведении встречи между президентами США и России во время встречи спецпосланника Стива Виткоффа в Москве исходила от российской стороны.
- Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что президент США и правитель России проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
- Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что саммит на Аляске не является победой для Кремля и не должен восприниматься как уступка Путину. По его словам, встреча будет иметь ознакомительный характер, во время которой Трамп хочет дать свою оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза".
- В то же время Рубио признал, что переговоры будут сложными, ведь "эта война очень важна для Путина".