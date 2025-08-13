Все разделы
Левитт: Встреча Трампа и Путина на Аляске будет "упражнением на слушание" для президента США

Иван ДьяконовСреда, 13 августа 2025, 04:42
Левитт: Встреча Трампа и Путина на Аляске будет упражнением на слушание для президента США
Кэролайн Левитт. Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт охарактеризовала предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа на Аляске, как "упражнение на слушание" для американского президента.

Источник: Левитт во время брифинга для журналистов

Прямая речь: "На встрече будет присутствовать только одна сторона, участвующая в этой войне. Поэтому президент должен поехать и получить, опять же, более четкое и лучшее понимание того, как мы можем, надеемся, положить конец этой войне. Я думаю, это упражнение на слушание для президента".

Предыстория:

  • В Белом доме заявили, что инициатива о проведении встречи между президентами США и России во время встречи спецпосланника Стива Виткоффа в Москве исходила от российской стороны.
  • Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что президент США и правитель России проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что саммит на Аляске не является победой для Кремля и не должен восприниматься как уступка Путину. По его словам, встреча будет иметь ознакомительный характер, во время которой Трамп хочет дать свою оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза".
  • В то же время Рубио признал, что переговоры будут сложными, ведь "эта война очень важна для Путина".

ТрампПутинпереговорыроссийско-украинская война
