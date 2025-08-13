Зеленський: Немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни

Президент Володимир Зеленський провів консультації з численними партнерами щодо завершення війни і знову наголошує на необхідності тиску на Росію для досягнення миру.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Зеленський зазначив, що цими днями провів більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами і що є "спільна позиція щодо закінчення війни".

Пряма мова: "Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії.

Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!".