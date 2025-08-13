Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Нет никаких признаков, что россияне готовятся к завершению войны

Валентина РоманенкоСреда, 13 августа 2025, 11:38
Зеленский: Нет никаких признаков, что россияне готовятся к завершению войны
Зеленский. Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский провел консультации с многочисленными партнерами по поводу завершения войны и вновь подчеркивает необходимость давления на Россию для достижения мира.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский отметил, что в эти дни провел более 30 бесед и консультаций с партнерами и что есть "общая позиция по поводу окончания войны".

Реклама:

Прямая речь: "Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России.

Сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны. Наши скоординированные усилия и совместные шаги – Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, – точно могут заставить Россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 8 августа президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на 15 августа встрече с правителем России Владимиром Путиным на Аляске.
  • Президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что саммит на Аляске не является победой для Кремля и не должен восприниматься как уступка Путину. По его словам, встреча будет иметь ознакомительный характер, во время которой Трамп хочет дать свою оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза". В то же время Рубио признал, что переговоры будут сложными, ведь "эта война очень важна для Путина".

ЗеленскийпереговорывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРезиденцию Путина на Валдае окружили дюжиной систем ПВО – СМИ
ЕБРР предоставит "Нафтогазу" рекордный кредит в 500 млн евро для покупки газа на зиму
фотоЦПК: ГБР прибыло на место службы Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить обновленное подозрение
Зеленский в Берлине примет участие в видеоконференции с Трампом и топ-европейцами
Посол Украины отреагировал на инцидент с флагом УПА на концерте Коржа в Варшаве
Катастрофа самолета МАУ в Иране: канадский суд обязал авиакомпанию выплатить компенсацию жертвам
Все новости...
Зеленский
Зеленский в Берлине примет участие в видеоконференции с Трампом и топ-европейцами
Зеленский: ВСУ освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области
Президент о прорыве РФ возле Доброполья: Информационный фон перед встречей Трампа и Путина
Последние новости
13:40
Для операции "Паутина" использовали FPV-дроны со специальной взрывчаткой – глава СБУ
13:36
До конца недели в Украине будет тепло и сухо, а в воскресенье придут дожди
13:29
боксРодился за 200 км от Украины и готовится бросить вызов Усику: кто такой Мозес Итаума?
13:13
Винницкий не покидает МОН после освобождения от должности замминистра
13:01
ГУР: В 2025 году РФ планирует выпустить 79 тысяч "Шахедов"
13:01
В Украине запустили "Дия.Карту" для получения государственных выплат
12:56
фотоРезиденцию Путина на Валдае окружили дюжиной систем ПВО – СМИ
12:54
После 133 лет истории: компания Kodak может прекратить свою деятельность
12:39
УЗ заявляет, что заблокировала перекупщиков билетов
12:37
В России есть проблемы с выпуском авиационных ракет Х-59 – ГУР
Все новости...
Реклама:
Реклама: