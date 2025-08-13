Зеленский: Нет никаких признаков, что россияне готовятся к завершению войны

Президент Владимир Зеленский провел консультации с многочисленными партнерами по поводу завершения войны и вновь подчеркивает необходимость давления на Россию для достижения мира.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский отметил, что в эти дни провел более 30 бесед и консультаций с партнерами и что есть "общая позиция по поводу окончания войны".

Прямая речь: "Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России.

Сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны. Наши скоординированные усилия и совместные шаги – Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, – точно могут заставить Россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!".

