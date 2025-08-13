Усі розділи
Нардеп від ОПЗЖ Христенка, що втік перед вторгненням, оголосили в розшук 

Анастасія ПроцСереда, 13 серпня 2025, 17:29
ФЕДІР ХРИСТЕНКО. ФОТО: ХРИСТЕНКО У FACEBOOK

Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка.

Джерело: картка на сайті Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Зазначається, що Христенко зник 21 липня. Його розшукують за переховування від органів досудового розслідування. 

Довідково: Федір Христенко – чинний народний депутат від забороненої проросійської політсили "Опозиційна платформа – За життя". Він обраний до Верховної Ради за виборчим округом №46 на Донеччині.

Напередодні великої війни Христенко втік за кордон і відтоді не повертався в Україну. Зараз він мешкає в ОАЕ. Прихильність до Росії нардеп ніколи не приховував. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.

Його дружина, Марина Христенко, у 2018 році стала власницею квартири, трьох паркомісць і комори (саме так зазначено в декларації Федора Христенка) в Росії. 

В 2020-му український депутат Христенко гучно відгуляв день народження дружини в Москві – на святі виступали Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна та інші виконавці, прихильники російського вторгнення в Україну.

Що передувало:

  • 21 липня СБУ заявила, що разом з прокуратурою викрила народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, він був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
  • 6 серпня УП повідомило про те, що співробітники Служби безпеки України намагаються отримати свідчення проросійського народного депутата від фракції забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка на детективів НАБУ, які фігурують в цоперації силовиків з "нейтралізації російського впливу" на антикорупційні органи.
  • У грудні 2023 року проект журналістських розслідувань "Схеми" дізналися, що народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Федір Христенко виїхав з України ще 14 лютого 2022 року і тепер живе там у квартирі площею 173 квадратних метри.

Знати більше: "Літній контрнаступ. Які докази російського впливу на НАБУ має СБУ"

Читайте також Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни

