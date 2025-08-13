Все разделы
Нардепа от ОПЗЖ Христенко, сбежавший перед вторжением, объявлен в розыск

Анастасия ПроцСреда, 13 августа 2025, 17:29
Нардепа от ОПЗЖ Христенко, сбежавший перед вторжением, объявлен в розыск
ФЕДОР ХРИСТЕНКО. ФОТО: ХРИСТЕНКО В FACEBOOK

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федора Христенко.

Источник: карточка на сайте Министерства внутренних дел

Детали: Отмечается, что Христенко исчез 21 июля. Его разыскивают за укрывательство от органов досудебного расследования.

Справочно: Федор Христенко – действующий народный депутат от запрещенной пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он избран в Верховную Раду по избирательному округу №46 в Донецкой области.

Накануне большой войны Христенко сбежал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. Сейчас он живет в ОАЭ. Приверженность к России нардеп никогда не скрывал. После начала войны на востоке Украины в 2014-м он неоднократно посещал РФ.

Его жена, Марина Христенко, в 2018 году стала владелицей квартиры, трех паркомест и кладовой (именно так указано в декларации Федора Христенко) в России. 

В 2020-м украинский депутат Христенко громко отгулял день рождения жены в Москве – на празднике выступали Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие исполнители, сторонники российского вторжения в Украину.

Что предшествовало:

  • 21 июля СБУ заявила, что совместно с прокуратурой разоблачила народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, он был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
  • 6 августа УП сообщило о том, что сотрудники Службы безопасности Украины пытаются получить показания пророссийского народного депутата от фракции запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко на детективов НАБУ, которые фигурируют в операции силовиков по "нейтрализации российского влияния" на антикоррупционные органы.
  • В декабре 2023 года проект журналистских расследований "Схемы" узнал, что народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко выехал из Украины еще 14 февраля 2022 года и теперь живет там в квартире площадью 173 квадратных метра.

Знать больше: "Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ имеет СБУ"

Читайте также Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны

СБУОПЗЖ
