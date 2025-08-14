Беспилотники атаковали Волгоград: на НПЗ вспыхнули пожары

В ночь на 14 августа беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогремели взрывы, после чего возникли пожары.

Источник: российские Telegram-каналы, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Детали: О налете на Волгоград сообщают многочисленные российские источники.

"Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки", – сообщил губернатор.

Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт.

Справочно: Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

