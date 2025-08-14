Беспилотники атаковали Волгоград: на НПЗ вспыхнули пожары
В ночь на 14 августа беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогремели взрывы, после чего возникли пожары.
Источник: российские Telegram-каналы, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Детали: О налете на Волгоград сообщают многочисленные российские источники.
"Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки", – сообщил губернатор.
Безпілотники атакували Волгоград: на НПЗ вирують пожежіhttps://t.co/uUYioL2zXu pic.twitter.com/O8eP3SLT2i— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 14, 2025
Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт.
Справочно: Завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.
Предыстория:
- Завод неоднократно атаковали украинские БпЛА, в частности в ночь на 13 августа местные жители сообщали об атаке на Красноармейский район Волгограда, в котором расположен НПЗ.
- В ночь на 15 января российские СМИ сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", возгоранию предшествовал взрыв.
- В 2024 году НПЗ в Волгограде дважды атаковали украинские беспилотники. Это было 3 февраля и 11 мая.