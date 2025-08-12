В Генштабі розповіли, що роблять для зупинки наступу РФ на Добропільському та Покровському напрямках
У Генштабі ЗСУ запевняють, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.
Джерело: речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді"
Деталі: Офіцер зазначив, що підрозділи ЗСУ ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника, адже лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.
Пряма мова: "Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки.
Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення.
Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи".
Деталі: Ковальов нагадав, що рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби, сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі.
За словами речника ГШ, резервні підрозділи вже мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон.
"Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", – наголосив Ковальов.
Передісторія:
- Аналітичний центр DeepState 11 серпня повідомив, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля.
- В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро" наголосили, що на Покровському та Добропільскому напрямках невелика група російських військ, близько 10 осіб, змогла пройти першу лінію оборони українських військових, але це не означає, що вони взяли під контроль ту територію, яку відобразили на мапах аналітичні проєкти.
- 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.