В Генштабі розповіли, що роблять для зупинки наступу РФ на Добропільському та Покровському напрямках

У Генштабі ЗСУ запевняють, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.

Джерело: речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді"

Деталі: Офіцер зазначив, що підрозділи ЗСУ ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника, адже лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

Пряма мова: "Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки.

Зокрема, декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення.

Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи".

Деталі: Ковальов нагадав, що рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби, сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі.

За словами речника ГШ, резервні підрозділи вже мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон.

"Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", – наголосив Ковальов.

Передісторія: