В "Азові" розказали про втрати РФ на Покровському напрямку

1-й корпус НГУ "Азов" після того, як зайняв смугу оборони в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ повідомив, що РФ зазнає значних втрат.

Джерело: заява 1-го корпусу НГУ "Азов"

Дослівно: "В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат.

В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників. Також за цей період взято в полон 8 російських військовослужбовців".

Деталі: Там додають, що бойові дії тривають. Заходи реалізовують у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" і ОТУ "Донецьк".

Що передувало:

