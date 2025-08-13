Усі розділи
В "Азові" розказали про втрати РФ на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 13 серпня 2025, 23:59
В Азові розказали про втрати РФ на Покровському напрямку
Мапа - deepstate

1-й корпус НГУ "Азов" після того, як зайняв смугу оборони в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ повідомив, що РФ зазнає значних втрат.

Джерело: заява 1-го корпусу НГУ "Азов"

Дослівно: "В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат.

В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників. Також за цей період взято в полон 8 російських військовослужбовців".

Деталі: Там додають, що бойові дії тривають. Заходи реалізовують у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" і ОТУ "Донецьк".

Що передувало:

  • Аналітики DeepState 11 серпня повідомили, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля. 
  • У Генштабі ЗСУ запевнили, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.
  • У ніч на 13 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ у кількох населених пунктах на Донеччині, водночас українські захисники відкинули ворога в Запорізькій області.

бойові діїДонецька областьросійсько-українська війнаАзов
