В "Азові" розказали про втрати РФ на Покровському напрямку
Середа, 13 серпня 2025, 23:59
1-й корпус НГУ "Азов" після того, як зайняв смугу оборони в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ повідомив, що РФ зазнає значних втрат.
Джерело: заява 1-го корпусу НГУ "Азов"
Дослівно: "В ході проведення дій 1-м корпусом НГУ "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат.
В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників. Також за цей період взято в полон 8 російських військовослужбовців".
Деталі: Там додають, що бойові дії тривають. Заходи реалізовують у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" і ОТУ "Донецьк".
Що передувало:
- Аналітики DeepState 11 серпня повідомили, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля.
- У Генштабі ЗСУ запевнили, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.
- 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.
- У ніч на 13 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ у кількох населених пунктах на Донеччині, водночас українські захисники відкинули ворога в Запорізькій області.