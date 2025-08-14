ОВА: В Покровске остаются более тысячи человек, эвакуация возможна только при поддержке ВСУ

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске сейчас находятся более тысячи гражданских лиц, эвакуация которых возможна только при непосредственной поддержке украинских военных.

Источник: Филашкин в телеэфире, цитирует "Укрінформ"

Детали: По словам главы области, ситуация в Покровске является самой сложной в Донецкой области.

Филашкин сообщил, что в городе сейчас находятся 1327 жителей, а расстояние до российских оккупантов составляет около километра.

Он подчеркнул, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать продвижение российских войск.

"Что касается эвакуации, то без Сил обороны она сейчас почти невозможна, поскольку враг простреливает все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне... Те, кто хочет сейчас уехать, могут сделать это только при поддержке Сил обороны", – добавил Филашкин.

Предыстория::