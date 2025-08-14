Все разделы
ОВА: В Покровске остаются более тысячи человек, эвакуация возможна только при поддержке ВСУ

Иван ДьяконовЧетверг, 14 августа 2025, 05:31
ОВА: В Покровске остаются более тысячи человек, эвакуация возможна только при поддержке ВСУ
Карта: DeepState

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в Покровске сейчас находятся более тысячи гражданских лиц, эвакуация которых возможна только при непосредственной поддержке украинских военных.

Источник: Филашкин в телеэфире, цитирует "Укрінформ"

Детали: По словам главы области, ситуация в Покровске является самой сложной в Донецкой области.

Филашкин сообщил, что в городе сейчас находятся 1327 жителей, а расстояние до российских оккупантов составляет около километра.

Он подчеркнул, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать продвижение российских войск.

"Что касается эвакуации, то без Сил обороны она сейчас почти невозможна, поскольку враг простреливает все подъездные пути FPV-дронами на оптоволокне... Те, кто хочет сейчас уехать, могут сделать это только при поддержке Сил обороны", – добавил Филашкин.

Предыстория::

  • Аналитики DeepState 11 августа сообщили, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. Также на картах они отобразили это продвижение двумя "клиньями" вблизи Доброполья.
  • В Генштабе ВСУ уверяют, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" после того, как занял полосу обороны в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск сообщил, что РФ несет значительные потери.

