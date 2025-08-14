Трамп сказав європейським лідерам, що не говоритиме з Путіним про території України – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і глава РФ Володимир Путін під час зустрічі в 2018 році. Фото ілюстративне з Getty images

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що під час зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним 15 серпня не буде говорити з ним про території України, а наполягатиме на беззастережному припиненні вогню.

Джерело: американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на кількох європейських дипломатів, обізнаних з телефонною розмовою Трампа з європейськими лідерами

Дослівно CNN: "Перемир’я. Хоча Трамп не вживав терміна "беззастережне", він сказав, що, на його думку, перемир'я буде проявом доброї волі з боку Росії, а також зазначив, що він не буде вести переговори щодо території України, що створило враження, ніби він не розглядатиме жодних пропозицій Росії про отримання контролю над територією України в обмін на перемир'я".

Деталі: Зазначається, що це стало головним посланням європейців, які заявили, що Україна повинна бути включена в переговори про свою територію.

Однак, за словами співрозмовника CNN, очікування від цієї зустрічі невисокі.

Також джерела розповіли, що Трамп висловив підтримку гарантіям безпеки для України, які включатимуть роль США. За словами одного з дипломатів, європейці сприйняли це як особливо позитивний крок.

Але один колишній чиновник Трампа застеріг, що президент США часто любить тримати союзників на своєму боці, але під час зустрічі може статися що завгодно.

Крім того, за словами дипломатів, обговорювалася ідея введення нових санкцій проти Росії – зокрема, вторинних санкцій проти Китаю за важливу російську нафту – у разі, якщо зустріч не пройде успішно.

Трамп нібито сказав, що він думає над цим, але не взяв на себе жодних зобов'язань. Однак, за словами третього європейського чиновника, було відчуття, що Трамп може дуже скоро ввести нові санкції США, якщо зустріч пройде невдало.

Передісторія: