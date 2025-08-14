Трамп сказав європейським лідерам, що не говоритиме з Путіним про території України – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що під час зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним 15 серпня не буде говорити з ним про території України, а наполягатиме на беззастережному припиненні вогню.
Джерело: американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на кількох європейських дипломатів, обізнаних з телефонною розмовою Трампа з європейськими лідерами
Дослівно CNN: "Перемир’я. Хоча Трамп не вживав терміна "беззастережне", він сказав, що, на його думку, перемир'я буде проявом доброї волі з боку Росії, а також зазначив, що він не буде вести переговори щодо території України, що створило враження, ніби він не розглядатиме жодних пропозицій Росії про отримання контролю над територією України в обмін на перемир'я".
Деталі: Зазначається, що це стало головним посланням європейців, які заявили, що Україна повинна бути включена в переговори про свою територію.
Однак, за словами співрозмовника CNN, очікування від цієї зустрічі невисокі.
Також джерела розповіли, що Трамп висловив підтримку гарантіям безпеки для України, які включатимуть роль США. За словами одного з дипломатів, європейці сприйняли це як особливо позитивний крок.
Але один колишній чиновник Трампа застеріг, що президент США часто любить тримати союзників на своєму боці, але під час зустрічі може статися що завгодно.
Крім того, за словами дипломатів, обговорювалася ідея введення нових санкцій проти Росії – зокрема, вторинних санкцій проти Китаю за важливу російську нафту – у разі, якщо зустріч не пройде успішно.
Трамп нібито сказав, що він думає над цим, але не взяв на себе жодних зобов'язань. Однак, за словами третього європейського чиновника, було відчуття, що Трамп може дуже скоро ввести нові санкції США, якщо зустріч пройде невдало.
Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним
Передісторія:
- 15 серпня gрезидент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін проведуть зустріч на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.
- У Білому домі заявили, що ініціатива щодо проведення зустрічі йшла від російської сторони.
- Президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що саміт на Алясці не є перемогою для Кремля і не повинна сприйматися як поступка Путіну. За його словами, зустріч матиме ознайомчий характер, під час якої Трамп хоче дати власну оцінку ситуації "дивлячись цій людині в очі". Водночас Рубіо визнав, що переговори будуть складними, адже "ця війна дуже важлива для Путіна".
- Пізніше The Telegraph повідомило, що Трамп під час зустрічі планує запропонувати Путіну низку економічних стимулів, зокрема доступ до природних ресурсів Аляски та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі в обмін на припинення війни проти України.