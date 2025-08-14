Трамп сказал европейским лидерам, что не будет говорить с Путиным о территории Украины – СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что во время встречи с правителем России Владимиром Путиным 15 августа не будет говорить с ним о территории Украины, а будет настаивать на безоговорочном прекращении огня.
Источник: американская телерадиокомпания CNN со ссылкой на нескольких европейских дипломатов, знакомых с телефонным разговором Трампа с европейскими лидерами
Дословно CNN: "Перемирие. Хотя Трамп не употреблял термина "безоговорочное", он сказал, что, по его мнению, перемирие будет проявлением доброй воли со стороны России, а также отметил, что он не будет вести переговоры относительно территории Украины, что создало впечатление, будто он не будет рассматривать никаких предложений России о получении контроля над территорией Украины в обмен на перемирие".
Детали: Отмечается, что это стало главным посланием европейцев, которые заявили, что Украина должна быть включена в переговоры о своей территории.
Однако, по словам собеседника CNN, ожидания от этой встречи невысоки.
Также источники рассказали, что Трамп выразил поддержку гарантиям безопасности для Украины, которые будут включать роль США. По словам одного из дипломатов, это европейцы это восприняли, как особенно позитивный шаг.
Но один бывший чиновник Трампа предостерег, что президент США часто любит держать союзников на своей стороне, но во время встречи может случиться что угодно.
Кроме того, по словам дипломатов, обсуждалась идея введения новых санкций против России – в частности, вторичных санкций против Китая за важную российскую нефть – в случае, если встреча не пройдет успешно.
Трамп якобы сказал, что он думает над этим, но не взял на себя никаких обязательств. Однако, по словам третьего европейского чиновника, было ощущение, что Трамп может очень скоро ввести новые санкции США, если встреча пройдет неудачно.
Предыстория:
- 15 августа президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
- В Белом доме заявили, что инициатива о проведении встречи исходила от российской стороны.
- Президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что саммит на Аляске не является победой для Кремля и не должен восприниматься как уступка Путину. По его словам, встреча будет иметь ознакомительный характер, во время которой Трамп хочет дать свою оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза". В то же время Рубио признал, что переговоры будут сложными, ведь "эта война очень важна для Путина".
- Позже The Telegraph сообщило, что Трамп во время встречи планирует предложить Путину ряд экономических стимулов, в частности доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли в обмен на прекращение войны против Украины.