КНДР може перекинути до Росії ще 6 тисяч військових та до сотні одиниць техніки – Буданов

Північна Корея найближчим часом може відправити до Росії близько 6 тисяч військовослужбовців, а також від 50 до 100 одиниць військової техніки.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The Japan Times

Деталі: За словами Буданова, офіційно північнокорейські підрозділи заявлені як інженерні війська, що нібито мають займатися розмінуванням та будівництвом укріплень у Курській області РФ. Однак він сумнівається, що це буде їхнім єдиним завданням.

Реклама:

До складу техніки, яку планують перекинути, входять основні бойові танки М2010 (Cheonma-D) та бронетранспортери БТР-80. Буданов наголосив, що співпраця Москви і Пхеньяна становить загрозу не лише для України, а й для безпеки в Тихоокеанському регіоні.

В обмін на підтримку Пхеньяна Москва надає гроші, технології та навчання, що суттєво посилює військові спроможності Північної Кореї. Крім того, вона постачає продовольство, паливо, мастила та інші ресурси.

Пряма мова: "Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

У квітні і Північна Корея, і Росія підтвердили участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зокрема, повідомлялося, що військових КНДР використовували у Курській області Росії, яка на той час була частково під контролем ЗСУ.

Тоді обидві країни заявили, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному главою Кремля Володимиром Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином у червні минулого року, який серед іншого передбачає "взаємну оборону".

Читайте також: Вони принесуть багато біди. Вони дуже механістичні – режисер Манський про психологію північнокорейців та КНДР як аномалію