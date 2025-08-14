Все разделы
КНДР может перебросить в Россию еще 6 тысяч военных и до сотни единиц техники – Буданов

Анастасия ПроцЧетверг, 14 августа 2025, 12:05
КНДР может перебросить в Россию еще 6 тысяч военных и до сотни единиц техники – Буданов
фото: ГУР

Северная Корея в ближайшее время может отправить в Россию около 6 тысяч военнослужащих, а также от 50 до 100 единиц военной техники.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Japan Times

Детали: По словам Буданова, официально северокорейские подразделения заявлены как инженерные войска, которые якобы должны заниматься разминированием и строительством укреплений в Курской области РФ. Однако он сомневается, что это будет их единственной задачей.

В состав техники, которую планируют перебросить, входят основные боевые танки М2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80. Буданов подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности в Тихоокеанском регионе.

В обмен на поддержку Пхеньяна Москва предоставляет деньги, технологии и обучение, что существенно усиливает военные возможности Северной Кореи. Кроме того, она поставляет продовольствие, топливо, смазки и другие ресурсы.

Прямая речь: "Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги".

Предыстория:

  • В апреле и Северная Корея, и Россия подтвердили участие северокорейских войск в войне России против Украины. В частности, сообщалось, что военных КНДР использовали в Курской области России, которая в то время была частично под контролем ВСУ.
  • Тогда обе страны заявили, что их сотрудничество базируется на договоре, подписанном главой Кремля Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне прошлого года, который среди прочего предусматривает "взаимную оборону".

Читайте также: Они принесут много бед. Они очень механистичны – режиссер Манский о психологии северокорейцев и КНДР как аномалии

